È uno dei talent più ambiti di tutta la televisione italiana, Masterchef. Andato in onda per la prima volta nel lontano 2011, la trasmissione ha riscosso un successo impressionante sin dal primo momento. Tanto è vero che non soltanto tutto il suo pubblico è desideroso di assistere ai nuovi episodi, ma ricordano con immenso affetto e simpatia tutti i suoi partecipanti. Tra i diversi che si sono alternati in queste lunghissime edizioni, è davvero impossibile non ricordarsi di lui. Stiamo parlando proprio del vincitore di Masterchef 4. Correva esattamente l’anno 2015 quando, per la prima volta in assoluto, l’aspirante cuoco ha avuto la possibilità di accaparrarsi il montepremi finale, pari a circa 100 mila euro, ma anche di pubblicare il suo primo libro di ricette.

Ebbene: sono trascorsi ben 6 anni dalla sua vittoria a Masterchef 4, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita del suo vincitore? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che questa sia drasticamente cambiata. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Iniziata esattamente il 18 Dicembre del 2014 e terminata il 5 Marzo del 2015, la quarta edizione di Masterchef è stata tra le più incredibili di tutta la storia del talent. Con giudici Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Carlo Cracco, il programma di sky ha regalato al suo carissimo pubblico delle puntate e delle ricette davvero pazzesche.

Come dimenticare, però, il suo vincitore? Dopo tantissime prove, a trionfare alla fine di Masterchef 4, è stato proprio lui: Stefano Callegaro. Ve lo ricordate? Ebbene: com’è cambiata la sua vita oggi? Sono trascorsi ben 6 anni dalla sua vittoria a Masterchef, ma cosa fa? Bene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe il trionfatore del talent abbia cambiato vita. Nel senso che ha continuato a coltivare la sua passione per la cucina, facendola diventare addirittura un lavoro. Sembrerebbe, infatti, che adesso sia un insegnante di cucina tra la Lombardia e il Veneto.

