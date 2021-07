Battiti Live, chi è Il Tre: l’inaspettato retroscena sul suo nome d’arte

L’abbiamo visto esibirsi ieri sera durante la terza puntata di Battiti Live su Italia 1: retroscena e curiosità sul giovane rapper Il Tre.

Un artista molto giovane e che, con i 50mila download e 1 milione di stream del suo mixtape “Cracovia Vol.2” pubblicato nel 2018, vanta già un grande successo. Parliamo di Il Tre, rapper romano nato il 3 settembre 1997 dallo stile unico e inconfondibile.

Leggi anche——>>>Battiti Live, chi è J-One: ricordate dove l’abbiamo già visto?

Rispetto a quella dei suoi colleghi, infatti, la sua musica rap si distingue per il linguaggio più semplice e meno ‘ruvido’. Il suo vero nome è Guido Senia e si avvicina al mondo rap a soli 13 anni per debuttare poi, nel 2016, al contest musicale “One Shot Game” e vincere su ben 400 partecipanti.

Un anno fa, esce il suo singolo “Te lo prometto”, diventato disco di platino. Ieri sera Il Tre ha partecipato alla terza puntata di Battiti Live 2021, andata in onda di giovedì invece che di martedì per dare spazio all’ultimo appuntamento con Temptation Island.

Ma da cosa deriva il nome d’arte scelto dal giovane artista romano?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Battiti Live, nessuno indovinerebbe perché Il Tre ha scelto di chiamarsi così: la verità

Come rivelato da lui stesso a Repubblica, Guido ha scelto Il Tre come nome d’arte in riferimento un numero speciale per la sua vita. Innanzitutto è nato proprio il giorno 3 del mese di settembre, ma non è tutto.

Leggi anche——–>>>Battiti Live, chi è Purple Disco Machine: età, carriera e significato del suo nome d’arte

Al quotidiano ha spiegato che Il Tre “deriva da un periodo buio dal quale sono venuto fuori tanti anni fa, mi sono appoggiato sulla famiglia, e dato che siamo tre il numero mi è sembrato giusto, anche perché sono nato il tre settembre”.

Un periodo difficile comune a molti adolescenti e da cui è nata la sua carriera: “Volevo sfogare la frustrazione nelle canzoni, nei testi. Poi ho continuato, tentando pian piano di farla diventate una roba seria”.

E voi avete visto la puntata di Battiti Live? Vi è piaciuta la sua esibizione?