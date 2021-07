Cosa è successo tra Alessandro e la tentatrice Carlotta dopo Temptation Island? A rispondere è stata lei attraverso Instagram.

Si è conclusa da qualche giorno una delle edizioni più scoppiettanti di Temptation Island. Le storie delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco quest’anno hanno appassionato il pubblico: ascolti record per tutte le puntate andate in onda! E, adesso che il docu reality è terminato, in tanti si chiedono cosa sia successo a telecamere spente. Tra le coppie che sono uscite separate c’è quella di Jessica ed Alessandro: quest’ultimo ha instaurato un feeling con la tentatrice Carlotta, all’interno del villaggio. Com’è oggi la situazione tra loro?

A rispondere ad una domanda dei fan e chiarire ogni dubbio ci ha pensato proprio la bellissima single, attraverso il suo canale di Instagram. Ecco le sue parole.

Temptation Island, Alessandro e la tentatrice Carlotta stanno insieme? Lei fa chiarezza

È scoppiato l’amore tra Alessandro Autera e la tentatrice Carlotta Adacher? Come raccontato da lui a Filippi Bisciglia, nello speciale “un mese dopo”, la conoscenza tra i due sta continuando anche fuori dal programma. A confermarlo è stata anche Carlotta, che ha risposto ad una domanda rivolta da un fan su Instagram.

“Io e Alessandro ci stiamo conoscendo, ci sentiamo tutti i giorni. Lui è di Milano e io di Roma e per motivi miei personali ora non riusciamo a vederci, ma a breve la cosa dovrebbe cambiare. Siamo due persone grandi, vedremo come andrà”. Queste le parole di Carlotta, che nelle stories successive definisce Alessandro un ragazzo intelligente, dolce ed altruista: “Come tutti mette uno scudo, che giorno dopo giorno si è scalfito”.

Insomma, pare proprio che le cose procedano nel verso giusto tra di loro! E non è l’unica “coppia” nata nel villaggio. Tra Manuela, ex fidanzata di Stefano, e il tentatore Luciano è scoppiato proprio l’amore: i due si mostrano felici e complici sui social, ammettendo di essersi innamorati. E voi, cosa ne pensate?