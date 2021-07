Sono diventati genitori per la prima volta, splendida notizia: benvenuto Emanuele Silvio!

Sono diventati genitori per la prima volta, splendida notizia per la coppia: benvenuto Emanuele Silvio!

Una notizia meravigliosa per la coppia: sono diventati genitori per la prima volta! I due si sono conosciuti da studenti, all’Università Bocconi e, dopo dieci anni di amore, arriva il piccolo Emanuele Silvio. Non un nome qualsiasi, ma un omaggio all’amatissimo nonno.

Dopo le nozze celebrate lo scorso ottobre 2020, arriva il primo figlio per la bellissima coppia. Scopriamo tutti i dettagli di questa splendida notizia.

È nato Emanuele Silvio: genitori per la prima volta, ma il nonno lo conosciamo benissimo!

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono diventati genitori! Il quinto figlio di Silvio Berlusconi, il terzo con Veronica Lario, è diventato papà per la prima volta, a 32 anni. Una gioia immensa per la coppia, unita da circa 10 anni. E il secondo nome del piccolo, Emanuele Silvio, è chiaramente un omaggio al nonno.

Grande felicità per Luigi e Federica, che si sono sposati a ottobre del 2020 dopo circa dieci anni di amore, con una cerimoni super intima: i due si sono conosciuti mentre studiavano alla Bocconi. Sempre attenti alla loro privacy e lontani dai riflettori, Luigi è presidente del cda della Holding Italiana Quattordicesima e dal 2012 è consigliere di Fininvest. Federica, laureata in Giurisprudenza si occupa di pubbliche relazioni e ha fondato la MB Project, azienda che si occupa di moda, eventi e comunicazione.

Un amore solido, quello tra la coppia, dal quale è nato Emanuele Silvio. Che è il nipote numero tredici del leader di Forza Italia. E il quattordicesimo è già in arrivo: Barbara Berlusconi è in attesa del suo quinto figlio. Dopo quattro maschietti, l’imprenditrice 36 enne avrà il fiocco rosa?

Non possiamo che unirci alla gioia di tutti e mandare ai neo genitori i nostri più grandi auguri di cuore. Auguri papà Luigi e mamma Federica, e benvenuto al mondo dolce Emanuele Silvio!