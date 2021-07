Avete mai visto la figlia di Johnny Depp? Si chiama Lily-Rose ed è bellissima, vederla vi lascerà senza parole.

Attore amatissimo, Johnny Depp ci ha travolto con il suo talento. In questi anni è stato l’interprete di numerosi personaggi, in tantissimi film. Classe 1963, attore, regista, produttore cinematografico, comico, Depp, è oggi una vera star! Ha ricevuto tre nomination al premio Oscar come miglior attore protagonista per La maledizione della prima luna, Neverland – Un sogno per la vita e Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street. E ha portato a casa un meritatissimo Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale per Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street.

Leggi anche Johnny Depp, è da poco su Instagram: sapete qual è stato il suo primo post?

Ha iniziato a muovere i primi passi immergendosi nel mondo della musica. E’ stato l’attore Nicolas Cage, che ha visto in lui un volto di attore, ad avviarlo sulla strada della recitazione. Oggi, gode di una fama internazionale. I suoi successi sono famosissimi, ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? L’attore ha avuto diverse relazioni, e dall’attrice e cantante francese Vanessa Paradis, ha avuto due figli: Lily-Rose Melody e John “Jack” Christopher Depp III. Per caso, avete mai visto la figlia maggiore? E’ una vera dea!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

La figlia di Johnny Depp è bellissima: vederla vi lascerà senza parole

Johnny Depp, nella sua lunga carriera ne ha fatta di strada. Oggi, l’attore gode di una fama internazionale. Questo si deve certamente ai ruoli interpretati. Tutti hanno lasciato il segno, dobbiamo ammetterlo, Depp ci ha assolutamente conquistato! Come abbiamo sopra riportato, per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore ha avuto diverse relazioni, e dall’amore con l’attrice e cantante Vanessa Paradis, sono nati due figli.

Leggi anche Johnny Depp, cosa faceva prima di diventare attore: il ‘retroscena’ che non ti aspetti

Per caso, avete mai visto la figlia maggiore di Depp? Il suo nome è Lily-Rose, ed è nata nel 1999. E’ un’attrice e modella franco-statunitense. La giovane è bellissima, e dobbiamo dirlo, è una vera dea!

Ha iniziato quando aveva circa 16 anni a lavorare come modella, per poi intraprendere la medesima strada del padre e quindi, si è immersa nel mondo della recitazione.