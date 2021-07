Gerry Scotti, il terribile episodio che ha segnato la sua vita: “Non lo auguro a nessuno”.

E’ sicuramente uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. Gerry Scotti non smette mai di stupirci, e al timone dei suoi programmi è sempre pronto a farci sorridere con la sua simpatia e spontaneità. In queste ultime settimane, lo sappiamo, è impegnato con le registrazioni di Tu si que vales, che lo vedrà nuovamente nel ruolo di giudice.

Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo di lui? Il conduttore, qualche anno fa, forse non tutti sanno, ha vissuto un momento molto delicato, un episodio che ha segnato la sua vita: ma cosa è successo esattamente? Entriamo nel dettaglio.

Gerry Scotti, quell’episodio che ha segnato la sua vita: riguarda suo figlio

Amatissimo conduttore, Gerry Scotti negli ultimi mesi è stato impegnato nella conduzione di Striscia la notizia, insieme alla bellissima e bravissima Michelle Hunziker. In queste ultime settimane, invece, è impegnato con le registrazioni di Tu si que vales. Il programma andrà in onda con una nuova stagione che, sarà sicuramente scoppiettante ancora una volta.

Come abbiamo poco fa anticipato, la vita di Gerry non è sempre stata rose e fiori, c’è un episodio in particolare che l’ha segnata, e riguarda suo figlio Edoardo. Come raccontato dal conduttore, suo figlio è stato vittima di un brutto incidente in moto che lo ha coinvolto, finendo in ospedale. E’ successo qualche anno fa, e ha provocato al giovane una frattura scomposta del femore.

“Non lo auguro a nessuno– ha dichiarato Scotti – a chi vuoi augurare una cosa del genere? Non si può augurare. Dal primo giorno in cui ha avuto il motorino a 14 anni avevo questa paranoia. Mi è andata bene per 13 anni in cui non è successo nulla, ma lasciatemi dire che per come è andata siamo stati fortunati. Non la usa più io, non la usa più lui una passione in meno”. A quanto pare, il figlio dell’amatissimo conduttore, dopo questo brutto incidente, ha messo la moto in garage.