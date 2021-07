GF Vip, indiscrezione bomba: colpo grosso, potrebbe esserci anche lei

Indiscrezione bomba sulla prossima edizione del GF Vip: tra i probabili concorrenti un nome davvero inaspettato, lo rivela Fanpage.

Dopo una quinta edizione a dir poco strabiliante, con una durata di quasi 6 mesi e ascolti da capogiro, Alfonso Signorini aveva annunciato già tempo fa di essere al lavoro per un ritorno a settembre in grande stile.

Leggi anche———>>>Gf Vip, l’indizio ‘bomba’: si sposano? La frase che non lascia molto spazio ad ‘interpretazioni’

Col passare dei giorni si susseguono i probabili nomi dei volti noti che potrebbero varcare la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia e bisogna ammettere che nessuno di loro finora non abbia creato scalpore. Certamente per ora sono solo voci e nulla di più, ma è sempre interessante cercare di scoprire in anticipo chi abiterà il loft di Cinecittà durante i prossimi mesi.

Stanno circolando in queste ore i nomi di Totò Schillaci, Pamela Prati, Raz Degan: personaggi che potrebbero regalarci un’altra edizione ‘scoppiettante’. Oltre a loro, una vera e propria bomba è l’indiscrezione lanciata da Fanpage secondo cui nel cast del GF Vip 6 ci sarebbe un altro volto davvero inaspettato ma che conosciamo benissimo.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

GF Vip, nel cast della prossima edizione un nome ‘bomba’: l’indiscrezione che nessuno si aspettava

Fanpage ha rivelato che nel cast del GF Vip 2021/2022 potrebbe esserci una showgirl che mai avremmo pensato di rivedere proprio nella casa che l’ha resa famosa.

Leggi anche——>>>GF Vip, l’ex concorrente sta per diventare nonna: l’annuncio è appena ‘esploso’ sui social

Il nome è quello di Raffaella Fico, bellissima napoletana che partecipò al Grande Fratello 8, quando il reality era destinato a persone sconosciute. Attualmente, l’ex di Mario Balotelli, che con lui ha avuto la figlia Pia, lavora come speaker di Radio Marte.

Se la voce dovesse rivelarsi fondata, per il conduttore Signorini sarebbe un vero ‘colpaccio’: non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito, ma nel frattempo voi cosa ne pensate?