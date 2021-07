GF Vip, si sono lasciati: “Non possiamo più crescere come coppia”, l’annuncio inaspettato è arrivato attraverso i social.

Un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Un’amatissima ex concorrente dell’ultima edizione del GF Vip è tornata single. A comunicarlo è stato il suo compagno, attraverso il suo canale Instagram. Compagno che abbiamo visto anche in tv, quando si è recato nella casa più spiata della tv per fare una sorprese alla sua dolce metà. Cosa è successo?

LEGGI ANCHE —–>GF Vip, l’ex concorrente sta per diventare nonna: l’annuncio è appena ‘esploso’ sui social

La decisione è arrivata dopo diverso tempo durante il quale i due hanno provato a salvare la loro relazione. Purtroppo, però, senza lieto fine. In seguito i dettagli della notizia e il motivo della rottura tra la coppia.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

GF Vip, si sono lasciati: l’annuncio della rottura spiazza tutti

Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono lasciati. Ad annunciarlo è stato il pubblicitario francese, attraverso un messaggio postato nelle sue stories di Instagram. Un messaggio in cui spiega che la decisione è arrivata dopo una lunga riflessione. “Dopo averci pensato tanto e aver fatto tanti tentativi di far funzionare la nostra relazione, io e Myriam abbiamo capito che non possiamo più crescere come una coppia”.

Una rottura inaspettata, ma che non scalfirà l’armonia della famiglia: “La vita ci ha benedetti col più incredibile dei bambini ed entrambi ci sentiamo onorati e portati a sostenere i suoi sogni insieme, come una famiglia”. Al primo posto, quindi, ci sarà la felicità del loro piccolo Jacques, che oggi ha quattro anni.

I due si erano conosciuti ed innamorati nel 2016, dopo la separazione dell’attrice da Luca Argentero: un anno dopo è nato il piccolo Jacques. Un primo incontro che il pubblicitario ricorda con emozione: “Non c’erano le farfalle nel mio stomaco, c’erano aquile”. Al termine del messaggio, Quentin ringrazia tutti per il supporto ricevuto e chiede spazio e privacy in questo nuovo inizio nelle loro vite.