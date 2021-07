Sapete cosa fa nella vita Luigi Berlusconi, l’ultimogenito del Cavaliere? Vi sveliamo cosa ha studiato e cosa fa oggi: non tutti lo sapevano!

Silvio Berlusconi è il papà di 5 figli: l’ultimo arrivato è Luigi, è lui il più piccolo. Nato dal matrimonio tra l’ex Premier e l’attrice Veronica Lario, l’ultimogenito è diventato genitore per la prima volta nelle ultime ore. E’ nato Emanuele Silvio, il cui secondo nome è un chiaro omaggio al nonno che, con il nuovo arrivato, ha raggiunto la cifra di 13 nipoti! Luigi e la sua dolce metà, Federica Fumagalli, sono diventati papà e mamma di un meraviglioso bebè. Ma siete qui per scoprire qualche curiosità sull’ultimogenito del Cavaliere: vi sveliamo tutto!

Luigi, il più piccolo della famiglia Berlusconi: titolo di studio e cosa fa nella vita

Ha 32 anni l’ultimogenito del Cavaliere: Luigi Berlusconi è nato il 27 settembre dell’88 dall’unione tra papà Silvio e l’attrice Veronica Lario. Sapete che cosa fa nella vita? Si occupa di finanza.

Luigi si è laureato alla facoltà di Economia della Bocconi nel 2011 ed in seguito ha conseguito una specializzazione in finanza alla JP Morgan di Londra. Berlusconi junior ricopre posizioni di grande rilievo nelle varie aziende di famiglia: si occupa, in particolare, di startup. Luigi è molto affascinato dal mondo della comunicazione ma ha preferito entrare in quello della finanza, sua passione. Puntuale e preciso, è estremamente riservato: scopriamo che è restio a rilasciare interviste e raramente si è fatto beccare in giro dai paparazzi.

L’ultimo della dinastia Berlusconi nel 2020 ha sposato Federica Fumagalli, la sua dolce metà che sarebbe al suo fianco dal 2012. Sono diventati genitori per la prima volta nelle ultime ore: è nato Emanuele Silvio Berlusconi, il 13esimo nipote per l’ex Premier.

