Sono diventate il ‘must have’ dell’estate: hanno già fatto impazzire tutte

In questa estate 2021 sono tantissime le tendenze lanciate dalle influencer! Il volto più famoso, in Italia e in tutto il mondo, è senza dubbio Chiara Ferragni la quale sfoggia sempre look pazzeschi che fanno invidia a chiunque! Ed è proprio negli ultimi giorni che l’imprenditrice digitale ha mostrato a tutti i suoi nuovi sandali: tutte hanno notato quel particolare davvero incredibile. Dopo tanti anni sono tornate di moda e sono diventate, così, il ‘must have’ dell’estate! Ovviamente, sono entrate di diritto nell’impero della moda italiana con la consacrazione di Chiara: ora tutte vogliono le scarpe personalizzate. Ma di cosa parliamo esattamente? Vi sveliamo tutto!

Le tendenze di Moda Estate 2021 dichiarano amore spassionato alle perline! Dopo tanti anni sono tornate ad essere un vero e proprio ‘must have’ per ogni donna. Chiara Ferragni ha lanciato una nuova tendenza, mostrando a tutte le sue nuove scarpe. Si trattano di un paio di sandali molto originali: la base è in cuoio ed ha lacci bianchi da intrecciare intorno al polpaccio ed alla caviglia. Ma sapete come sono arricchiti i fili?

Chiara ha scelto di sfoggiare i suoi sandali a schiava con tantissime perline e le lettere del suo nome! Siete curiose di vedere le scarpe vero? Eccole: