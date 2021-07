Com’è finita la storia tra Pago e Serena Enardu? E’ stata l’ex tronista a fare chiarezza sul rapporto con il suo ormai ex compagno!

Pago e Serena Enardu sono state una delle coppie più chiacchierate nel mondo del gossip italiano. Dopo Temptation Island e la drastica rottura nel programma, i due si sono riavvicinati nella casa del GF VIP, reality nel quale lui era concorrente. Purtroppo, tra loro il fuoco si era spento definitivamente poco e dopo e così, dopo alti e bassi, hanno deciso di mettere un punto alla loro storia. E’ finita ufficialmente lo scorso marzo: è stata l’ex tronista sarda a raccontare tutti ai suoi follower.

Pago e Serena Enardu, come è finita tra loro? A fare chiarezza ci ha pensato lei

Serena Enardu lo scorso marzo ha annunciato che la storia tra lei e Pago era ufficialmente giunta al capolinea. Ci hanno provato entrambi, in tutti i modi, a far ritornare il sereno nel loro rapporto ma forse era troppo tardi.

“Mi dispiace aver fatto quella storia dove vi coinvolgevo in un ritorno ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta” sono state le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne dichiarate nelle sue Instagram story. Concluse il messaggio ribadendo di essere single: ma come stanno oggi?

Serena diversi mesi fa in un’intervista ha confessato di sentire la necessità di stare sola: Voglio stare da sola, ci sto bene. Potrei anche restare single a vita”, ha confessato, aggiungendo poi che i corteggiatori non le mancano. Pago invece, prosegue la sua carriera musicale: nel 2021 ha pubblicato il nuovo singolo, Parlo ancora di noi.

Ormai, tutti i fan della coppia escludono un ritorno di fiamma. Ma nella vita, mai dire mai!