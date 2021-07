Temptation Island, parla la sorella di Manuela: cosa ne pensa della storia col tentatore Luciano? Il messaggio è apparso sui social.

Un risvolto inaspettato, ma che sta facendo sognare i telespettatori di Temptation Island. Parliamo della storia d’amore nata tra Manuela e il tentatore Luciano, conosciutisi proprio durante il programma di Canale 5. Grazie al single napoletano, Manuela ha capito che la scelta giusta era chiudere la storia col suo ormai ex fidanzato Stefano. E, oggi, si mostra più felice che mai in compagnia di quello che è a tutti gli effetti il suo nuovo compagno. Ma cosa ne pensa la famiglia della bella pugliese?

Ebbene, attraverso Instagram, la sorella di Manuela, Noemi, ha detto la sua, lasciando poco spazio ai dubbi. Ecco le sue parole.

Temptation Island, Manuela e Luciano stanno insieme: cosa ne pensa la sorella di lei?

Ebbene si, Manuela e il suo tentatore Luciano sono ufficialmente una coppia! Nonostante lo scetticismo di molti, soprattutto nei confronti del reale interesse del napoletano, i due si mostrano più uniti ed affiatati che mai sui loro social. Nelle ultime ore, Luciano ha raggiunto Manuela in Puglia e i due si comportano proprio come due fidanzati! Per la gioia della sorella di Manuela, Noemi. Le due sono legatissime e, attraverso Instagram, Noemi ha espresso tutta la sua felicità per questo nuovo inizio di Manuela.

“Sei tornata, ti ho guardato ed ho capito. I tuoi occhi finalmente hanno una luce, quella che ti meritavi”, scrive Noemi. Il messaggio è stato condiviso da Manuela nelle sue stories. Date un’occhiata:

Parole davvero bellissime, quelle scritte da Noemi per la sorella. “Siete qualcosa di speciale”, è la conclusione del messaggio, dedicato a questa nuova coppia, già super amata dai fan. E voi, cosa ne pensate di questa storia? Vi piacciono Manuela e Luciano insieme?