Tre conduttori lasciano Mediaset dopo anni: perchè questa decisione? Le indiscrezioni

Ben tre conduttori hanno deciso di lasciare Mediaset: qual è il motivo dietro questa scelta? Le indiscrezioni.

Ad oggi, sono stati svelati i palinsesti Mediaset. Grandi novità e new entry vedremo arrivare per la nuova stagione. Come sappiamo, Domenica Live e Live Non è la d’Urso non ci saranno, e avremo modo di seguire la domenica Silvia Toffanin, che avrà uno spazio nel pomeridiano. Ma, a sorpresa, vedremo alla conduzione la bellissima cantante Anna Tatangelo, che sarà al timone di Scene da un matrimonio.

Leggi anche Barbara D’Urso, l’addio ai suoi programmi è confermato: parla Pier Silvio Berlusconi, drastica decisione

Ma il vero colpo di scena c’è stato poco prima della presentazione. Il motivo è ben chiaro, tre conduttori hanno deciso di lasciare mediaset: ma di chi parliamo esattamente, e perchè questa scelta?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Tre conduttori lasciano Mediaset: quali sono i motivi di questa scelta

I palinsesti Mediaset sono stati annunciati. Le novità non sono mancate e anche i colpi di scena. Per la nuova stagione televisiva, sono stati apportati diversi cambiamenti, e alcuni programmi non ci saranno. Come abbiamo anticipato, poco prima della presentazione, però, ben tre conduttori hanno deciso di lasciare Mediaset.

Leggi anche Le Iene, indiscrezione bomba: al posto di Alessia Marcuzzi proprio lei, l’amatissima cantante!

Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, Maurizio Pistocchi e Giorgia Rossi. Ma quali sono i motivi che li hanno spinti a prendere questa importante decisione? La Marcuzzi, ha riportato la notizia sui suoi canali social. Qui, ha scritto di non immaginarsi più nei programmi che le venivano proposti, e quindi c’è stato il sofferto addio. Mentre, per le Iene, pare che sia in atto una vera rivoluzione nella conduzione. Indiscrezioni che fanno intendere che al timone della trasmissione, potrebbe esserci un volto decisamente nuovo.

Anche Giorgia Rossi dice addio a Mediaset dopo otto anni in azienda. La conduttrice sportiva fa sapere che presto inizierà un nuovo percorso professionale. Ad aggiungersi alla Marcuzzi e alla Rossi, l’addio di Maurizio Pistocchi, conduttore e giornalista sportivo: “Oggi è l’ultimo giorno a Mediaset, e colgo l’occasione per ringraziare chi, 35 anni fa, ha avuto fiducia nei miei confronti…“, scrive su twitter.