Presa una decisione choc su “X Factor”, il programma è stato cancellato: di seguito vi spieghiamo cos’è successo

X Factor è un talent show britannico ideato da Simon Cowell. Il programma va in onda dal 2004 nel Regno Unito ed è stato distribuito in molti paesi del mondo. Tra questi spicca anche l’Italia, dove il talent show è andato in onda prima sui canali Rai per poi passare a Sky. Il programma ha avuto un enorme successo nel nostro paese. Basti pensare che i Maneskin, gruppo italiano in testa alle classifiche mondiali, sono divenuti famosi proprio sul palco del talent show.

LEGGI ANCHE: X Factor, la star del talent show confessa: “Ho subito molestie”

X Factor, decisione choc: il programma è stato cancellato

Il talent show X Factor è nato in Gran Bretagna, ideato dal produttore discografico Simon Cowell. Il programma è stato poi distribuito negli altri paesi, tra cui l’Italia. Proprio lì dove è nato, però, adesso il talent show chiude.

Dopo 17 anni, Simon Cowell ha preso una decisione choc: “Non voglio che diventi un farsa”. La notizie è stata poi confermata anche dall’emittente britannica ITV: “Al momento non è in programma una nuova serie di The X Factor”. La decisione di cancellare il programma segue le accuse nei confronti dell’industria musicale britannica di alcuni ex concorrenti, i quali avevano dichiarato di ‘essere stati sfruttati’ e addirittura trattati come ‘bestiame’.

Il manager Simon Cowell, che detiene i diritti dello show, ha poi aggiunto che il talent show si prende una pausa di cinque anni per evitare che divenuti una farsa.

La decisione choc ovviamente è stata presa anche per via degli ascolti, che negli ultimi anni hanno subito un netto calo.

In Italia, invece, il prodotto funziona ancora. Nei prossimi mesi inizierà la quindicesima edizione. Al timone del programma ci sarà Ludovico Tersigni, che prenderà il posto di Alessandro Cattelan. I giudici, invece, saranno Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone e Hell Raton.