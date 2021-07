È stata la protagonista di una puntata di Vite al Limite, Alicia: ricordate la sua storia? Prima aveva un peso di circa 282 kg, eccola oggi.

Avete mai seguito ‘Vite al Limite’? In onda dal 2013, il programma di Real Time ha riscosso un successo davvero spudorato sin dalla sua prima puntata. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Fortemente concentrato sulle vicende di persone gravemente obese che hanno intenzione di riprendere in mano la propria vita, la trasmissione racconta le loro avventure per circa 1 anno. E rivela, quindi, se da un peso iniziale fortemente eccessivo, sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo. Ecco. In queste lunghe ed intense nove edizioni, quanti pazienti del dottor Nowzaradan abbiamo conosciuto? Beh, decisamente tantissimi! Sono davvero diverse, infatti, le persone che hanno voluto chiedere aiuto al chirurgo iraniano.

Tra tutti i pazienti conosciuti, però, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei. Stiamo parlando proprio di Alicia. Protagonista indiscussa della terza puntata della sesta stagione, la donna è entrata a far parte del programma con un peso iniziale che superava i 250 kg. Com’è diventata adesso dopo ‘Vite al Limite’? Eccola

Vite al Limite, ricordate Alicia? Pesava ben 282 kg, eccola oggi

La sesta stagione di ‘Vite al Limite’, diciamoci la verità, è stata davvero imperdibile. Non soltanto perché abbiamo assistito all’espulsione di Lisa Fleming, ma anche perché abbiamo conosciuto storie davvero incredibile. Tra queste, è davvero impossibile non ricordarci di lei: Alicia. Entrata a far parte del programma con un peso iniziale di circa 28 kg, la donna, così come tantissimi altri suoi colleghi, aveva alle spalle una situazione piuttosto turbolenta. Stando a quanto si apprende, infatti, non soltanto sembrerebbe che la donna non abbia avuto un’infanzia facile a causa dei sui genitori, ma sembrerebbe che anche suo marito avesse problemi di tossicodipendenza. Insomma, una storia davvero drammatica, c’è da ammetterlo.

A spingere Alicia a prendere parte a Vite al Limite, quindi, non soltanto è stato suo marito, ma anche tutte le problematiche sorte a causa del suo eccessivo peso, tra cui la difficoltà a deambulare. Com’è stato, però, il suo percorso nella clinica del dottor Nowzaradan? Piuttosto intenso! Immediatamente, Alicia ha perso ben 80 kg. Ed adesso, a distanza di anni, sembrerebbe continui a mantenersi in forma. Guardate un po’ qui:

È davvero lei, ve lo assicuriamo!