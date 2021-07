È proprio sul suo canale social ufficiale che l’ex tronista ha dato al suo pubblico un annuncio davvero clamoroso: le sue parole spiazzano tutti, incredibile!

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio dell’ex tronista di Uomini e Donne che ha avuto la possibilità di prendere parte al programma di Maria De Filippi nell’edizione del 2014/2015. E che, sin dal suo primo momento nello studio televisivo di Canale 5, ha riscosso un successo davvero incredibile. Come facciamo a dirlo? Beh, la risposta è davvero semplicissima. A distanza di anni dal suo esordio nel passato, che risale ben a 6 anni fa, l’ex tronista continua a riscuotere di un successo davvero incredibile. E ce lo dimostra, ad esempio, lo sconsiderato numero di followers presenti sul suo canale social ufficiale.

Attivissima e seguitissima sul suo canale Instagram ufficiale, l’ex tronista non perde occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico social. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, inaspettatamente, ha condiviso con loro un vero e proprio annuncio clamoroso. Di che cosa parliamo esattamente? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli!

Uomini e Donne, annuncio clamoroso dell’ex tronista: ‘caos’ social, cos’è successo

È proprio sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, che l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso col suo pubblico un annuncio davvero clamoroso. Stiamo parlando proprio di Valentina Dallari. La ricordate nel programma di Maria De Filippi? Come dimenticarla, è vero! Ebbene: qualche ora fa, attraverso un post condiviso su Instagram, la bellissima Dallari ha reso partecipi i suoi sostenitori su una novità in arrivo davvero fantastica. Non sappiamo quando potremo vedere i suoi frutti, sia chiaro. Fatto sta che l’annuncio è davvero sensazionale.

“Ho quasi terminato la stesura del mio secondo libro”, ha detto Valentina Dallari ai suoi followers. Annunciando, quindi, questa clamorosa sorpresa. “Sono felice di essere riuscita ad affrontare da sola questa nuova sfida, dedicandole buona parte della mia estate. Tra non molto saprò dirvi di più”, ha detto ancora l’ex tronista. Invitando, tra l’altro, il suo pubblico a consigliarle un buon titolo.

Ve lo sareste mai aspettati? Inutile raccontarvi la reazione dei suoi sostenitori. Che, oltre ad esprimere il loro parere sul titolo, hanno espresso tutta la loro gioia per la lieta notizia. In bocca al lupo!