Brutto episodio per la fidanzata di Damiano dei Maneskin: i fan la inondano di messaggi d’affetto

Le parole di Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, per ringraziare coloro che l’hanno sostenuta contro le minacce degli haters.

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David, è una modella conosciuta da tempo. Ovviamente però l’enorme popolarità che sta investendo il frontman dei Maneskin l’ha esposta maggiormente a livello mediatico.

E così accade che, tra tanti sostenitori e ammiratori, ci sia anche qualcuno che si approfitta di Internet e dei social per spargere odio e violenza. Succede spesso, soprattutto ai personaggi famosi, e stavolta è accaduto a lei.

Proprio di recente, la modella ha confidato ai suoi follower di essere vittima di messaggi orribili, con minacce e insulti pieni di odio.

La fidanzata di Damiano dei Maneskin vittima di minacce: cos’è successo

Giorgia ha reso noto il contenuto di uno dei messaggi ricevuti: “Ti odio così tanto, sei una fott** tr** che merita di morire nel modo più tragico possibile. Ti odio”.

Parole inaccettabili, che non hanno alcuna giustificazione e che hanno scioccato i fan. La Soleri ha spiegato di ricevere ogni giorno messaggi di questo tenore, ma ha anche precisato che per fortuna c’è anche tanta gente che le dimostra affetto.

Tanti infatti sono stati i fan che, alla notizia delle minacce e degli insulti hanno reagito inondandola di parole di solidarietà e vicinanza. Una dimostrazione di affetto che l’ha emozionata così tanto da farle esprimere tutta la sua gratitudine tramite un post su Twitter: “Avete davvero creato un hashtag per me? Per farmi arrivare tutto questo amore? Io sono senza parole… non so davvero che dire per ringraziarvi profondamente del tempo che avete speso per mandarmi una parola d’affetto, una carezza, anche solo un cuoricino…non so se me lo merito ma mi avete riempito il cuore”, ha scritto Giorgia.

Anche noi siamo vicini alla bella Giorgia Soleri, vittima di un fenomeno tristissimo che purtroppo si verifica ogni giorno via web.