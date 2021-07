Insieme a Richard, anche Emmeline era una protagonista del film ‘Laguna Blu’: ricordate? Sono trascorsi 41 dal film, rivederla oggi vi lascerà senza parole.

Uscito in tutte le sale cinematografiche nel lontano 1980, il film ha riscosso un successo davvero impressionante. Stiamo parlando proprio di ‘Laguna Blu’, l’appassionante pellicola che narra la storia d’amore di due giovanissimi ragazzi che, approdati su un’isola deserta in seguito ad un naufragio della loro nave, iniziato a vivere e sopravvivere come dei veri e propri naufraghi. È proprio su quest’isola deserta che, dapprima con l’aiuto di Paddy, cuoco della nave, e poi completamente da soli, che i due ragazzi vivranno. E faranno le loro prime esperienze.

I principali protagonisti di questa pellicola, lo sappiamo benissimo, sono due: il giovanissimo Richard, interpretato da Christopher Atkins, e la dolcissima Emmeline. Ecco. A proposito di lei, sapete che quando ha preso parte al film, l’attrice aveva soltanto 15 anni? Davvero incredibile, vero? Ecco, ma com’è diventata oggi? Appurato che sono trascorsi esattamente 41 anni dall’uscita del film, com’è cambiata ad oggi la sua attrice? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi! Anche se, vi anticipiamo, rivederla oggi vi lascerà davvero sbalorditi.

Era Emmeline in ‘Laguna Blu’, com’è oggi? Resterete a bocca aperta

Quando ha preso parte a ‘Laguna blu’, la bellissima attrice ha vestito i panni di Emmeline aveva soltanto 15 anni. Da quel momento, come dicevamo, sono trascorsi esattamente 41 anni, eppure siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Ci pensiamo immediatamente a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

La bellissima attrice che ha interpretato il ruolo della giovanissima Emmelline si chiama Brooke Shields. E ad oggi, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe avere ben 56 anni. Insomma, di tempo ne è passato. Ecco, ma com’è diventata oggi? Ebbene: siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. Ed abbiamo constatato che, seppure siano passati ben 41 anni dall’uscito del film, sembrerebbe che per la sua attrice il tempo non sia affatto passato. Guardate un po’ qui:

Eccola qui, Brooke Shields in tutta la sua bellezza. Insomma, che dire: è sempre fantastica. Siete d’accordo?