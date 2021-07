Il retroscena sull’infanzia di Luca Laurenti: non tutti sanno questo dettaglio, ha vissuto anni di grandi sofferenza.

E’ uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Luca Laurenti, classe ’63, insieme al suo amico e collega di lavoro Paolo Bonolis regala risate ed intrattenimento al pubblico televisivo. I due conduttori collaborano insieme dal 1991: il loro sodalizio artistico e la loro amicizia gli hanno permesso di diventare una delle coppie della tv più amate in Italia. Hanno iniziato con il programma Urka! , in onda su Italia Uno e da allora non si sono mai più fermati, continuano oggi a regalare pagine indimenticabili del piccolo schermo. Ma conoscete alcune curiosità su Luca Laurenti? C’è un retroscena sulla sua infanzia che non tutti sanno.

