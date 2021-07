Clamorosa confessione di Raimondo Todaro, ecco perchè non ha potuto incontrare Milly Carlucci: le sue parole

Dopo ben quindici anni, Raimondo Todaro ha deciso di lasciare il programma che l’ha consacrato. Dalla prossima edizione, il ballerino non sarà presente tra i professionisti di Ballando con le Stelle. Una decisione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il ballerino ha comunicato la sua decisione sui social, scrivendo: “Come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato”.

Raimondo Todaro, perchè non ha incontrato Milly Carlucci: svelato il motivo

Aria di tensione tra Raimondo Todaro e la conduttrice di Ballando con le Stelle. La Carlucci non ha accettato la decisione del ballerino e soprattutto il modo in cui ha comunicato di voler abbandonare il programma di Rai 1. La Carlucci, anche lei via social, ha commentato: “Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando“.



In seguito al post pubblicato dalla Carlucci, Todaro ha deciso di rompere nuovamente il silenzio. Il ballerino, sempre per mezzo social, ha scritto: “Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione, ma cinque giorni fa sono risultato positivo al Covid-19 e quindi sono in isolamento a casa, ma forse questo le voci che circolano non l’hanno riportato“.

Raimondo è apparso molto amareggiato e riguardo alle voci che circolano sul suo conto, menzionate anche dalla Carlucci nel suo post, il ballerino ha aggiunto: “Qualora vi fossero trattative non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità“.