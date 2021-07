Star di Hollywood nella bufera: “Non laviamo i nostri figli ogni giorno, solo quando…”

Una star di Hollywood finisce nella bufera: “Non laviamo i nostri figli ogni giorno”, di seguito vi riportiamo le sue parole

Una coppia famosa di Hollywood è finita nella bufera per alcune dichiarazioni che hanno destato scalpore nell’opinione pubblica. Secondo quanto dichiarato dai due, i propri figli non andrebbero lavati tutti i giorni. Di seguito vi riportiamo le parole della coppia.

Star di Hollywood finiscono nella bufera: le loro parole

Durante una puntata del podcast Armchair Expert, i conduttori Dax Shepard e Monica Padman hanno intervistato Ashton Kutcher e Mila Kunis, tra le coppie più amate di Hollywood. Durante il programma, si è parlato di quanto sia importante non fare la doccia troppo spesso. Il sapone sulla pelle, infatti, rimuove il suo olio naturale, che sarebbe essenziale per evitare problemi di secchezza.

Gli attori hanno dunque parlato delle loro abitudini igieniche e le loro dichiarazioni hanno fatto abbastanza discutere: “Non avevo l’acqua calda da bambina, quindi non facevo molte docce. Ma anche quando sono diventata mamma non ho mai lavato i miei bambini tutti i giorni. Neanche quando erano neonati”. Anche il marito ha sostenuto la tesi della moglie, aggiungendo: “Ora, ecco il punto: se riesci a vedere lo sporco su di loro, puliscili. Altrimenti, non ha senso“. Non solo i bambini, anche la loro igiene personale pare preveda lavaggio di ascelle, viso e parti intime tutti i giorni, mentre le docce non fanno parte della loro routine quotidiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ashton Kutcher (@aplusk)

Le loro dichiarazioni hanno fatto abbastanza discutere, soprattutto in Italia, dove siamo abituati a farci la doccia quasi tutti i giorni. A dispetto di quanto si possa pensare, però, le convinzioni della coppia hollywoodiana hanno dei riscontri scientifici: secondo gli esperti, infatti, i bambini fino agli 11 anni non hanno bisogno del bagno quotidiano e basterebbe farlo una o al massimo due volte alla settimana.