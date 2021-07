È stato un tronista di Uomini e Donne nel 2010, ricordate quando fu espulso dal programma? Cosa fa oggi a distanza di 11 anni? Scopriamolo!

Andato in onda per la prima volta nella formula di vero e proprio dating show nel 2001, Uomini e Donne ha riscosso un successo davvero immediato. Ideato per essere un ottimo modo per conoscere persone e lasciarsi corteggiare, il programma ha visto formarsi all’interno del suo studio tantissime coppie. Ne è l’esempio lampante quella formata da Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, che tra qualche mese diventeranno genitori per la seconda volta. Oppure, quella formata da Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo. Queste ne sono soltanto alcune, sia chiaro. Come sono altrettanto diversi i tronisti che hanno preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi.

Leggi anche –> Teresa Langella: “Ho avuto così paura…”, la confessione

Tra tutti questi, diciamoci la verità, è davvero impossibile non ricordarci di lui. Sedutosi sul tanto agognato trono rosso nel 2010, il giovanissimo tronista ha riscosso un successo davvero impressionante. Purtroppo, come ricorderete, il suo percorso non è andato affatto a buon fine. Dopo che fu scoperta la sua relazione con una sua corteggiatrice, il tronista fu espulso dal programma. Da quel momento, sono trascorsi 10 anni, ma cosa fa oggi?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ha partecipato a Uomini e Donne nel 2010: eccolo oggi dopo 11 anni

Il percorso del giovanissimo tronista di Uomini e Donne nel 2010, diciamoci la verità, non può assolutamente passare inosservato. Entrato a far parte del programma di Maria De Filippi dapprima come corteggiatore di Laura Lella ed, in seguito, come tronista, il giovanissimo imprenditore ha riscosso un successo davvero impressionante. Purtroppo, come dicevamo precedentemente, il suo percorso non andò affatto a buon fine. Dopo che fu portata a galla la sua relazione con la sua corteggiatrice Valentina, Federico D’Aguanno fu espulso dal programma. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa fa oggi? Appurato che sono trascorsi circa 11 anni dal suo ‘addio’ a Uomini e Donne, com’è cambiata la sua vita?

Leggi anche –> Ha preso parte a Uomini e Donne nel 2017, sapete cosa fa oggi? Dopo 4 anni la ritroviamo proprio così

Abbiamo rintracciato Federico D’Aguanno su Instagram ed abbiamo potuto constatare che, nonostante i 17,4 mila followers, l’ex tronista di Uomini e Donne è rimasto completamente lo stesso. E che, attualmente, sia al capo di un’azienda di pulizie a Cassino.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Poco e niente! A quanto pare, sembrerebbe proprio che Federico D’Aguanno sia single.