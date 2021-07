Uomini e Donne, l’amatissima corteggiatrice è diventata mamma: benvenuta Ginevra, l’annuncio è dolcissimo.

È stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più amate degli ultimi anni. Nel programma di Canale 5 ebbe anche il lieto fine: fu proprio lei la scelta del tronista al termine della stagione. Poco dopo, però, la storia nata in tv terminò. Una pagina che la bellissima sarda ha voltato completamente: oggi non sono è felicemente fidanzata, ma da poche ore è diventata mamma per la prima volta!

Si tratta di un fiocco rosa e il nome della nuova arrivata è Ginevra! Una gioia immensa per la coppia, che ha condiviso la splendida notizia e le prime foto delle neonata sui social. Scopriamo i dettagli di questa bellissima novità.

Uomini e Donne, l’amatissima ex corteggiatrice è diventata mamma per la prima volta: è nata Ginevra

Sonia Pattarino è diventata mamma! La bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce la piccola Ginevra. La bambina è nata ieri, venerdì 30 luglio 2021, intorno alle ore 10 del mattino. Una gioia immensa per Sonia, che dopo la fine della sua storia col tronista spagnolo Ivan Gonalez, ha trovato l’amore con Giovanni La Camera.

I neo genitori hanno annunciato la splendida notizia attraverso i loro profilo social, che in poco tempo sono stati invasi dai commenti e i messaggi di auguri di fan e amici:

La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso febbraio, anticipando che era in arrivo una principessa. Una notizia he ha riempito di gioia i fan dell’ex corteggiatrice, che durante il percorso a Uomini e Donne si è fatta apprezzare per la sua dolcezza e la sua semplicità.

Non possiamo che unirci a tutti e mandare a mamma Sonia e papà Giovanni tutti i nostri migliori auguri di cuore per questa meravigliosa notizia. E benvenuta al mondo dolce Ginevra.