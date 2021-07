Ricordate il vincitore di Bake Ogg 3? Sono trascorsi ben 6 anni dalla sua vittoria al programma, ma com’è cambiata la sua vita?

Manca davvero pochissimo. E, finalmente, assisteremo alla nuova edizione di Bake Off. Al momento, come raccontato anche in diversi nostri articoli, non sappiamo ancora la data precisa. Fatto sta che, molto presumibilmente, l’esordio della nona stagione avrà inizio verso i primi giorni di Settembre. Non vedete l’ora? Beh, come darvi torto, nemmeno noi! In attesa, però, di scoprire quali saranno le nuove ricette tra cui gli aspiranti pasticcieri dovranno destreggiarsi e, soprattutto, chi sarà tra loro il vincitore, facciamo un piccolo passo indietro. E scopriamo qualche cosa in più sugli ex trionfatori. In alcuni dei nostri articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato di coloro che ha triofato nella prima e seconda edizione, cosa sappiamo, invece, di colui che ha vinto Bake Off 3?

Andato in onda il 4 Settembre e terminato il 20 Novembre del 2020, Bake Off 3 ha regalato delle emozioni davvero incredibili. Ricordate, però, chi è stato il suo vincitore? Si, proprio lui. Ebbene. Siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita ad oggi? Scopriamolo!

È stato il vincitore di Bake Off 3, eccolo oggi dopo 6 anni dalla sua vittoria

Avete mai seguito Bake Off? Come non farlo, avete ragione! Tra incredibili prove, ricette gustosissime e severi giudizi dei giudici, il talent di Real Time riscuote un successo davvero immenso. Tra qualche mese, come dicevamo poco fa, avrà inizio la nona stagione. In attesa, però, di scoprire quando inizierà, scopriamo qualche cosa in più sui suoi ex vincitori. Ricordate, ad esempio, chi è stato il vincitore di Bake Off 3? Come dimenticarlo: il buon Gabriele De Benedetti. Giunto in finale con dei veri e propri talenti, il simpaticissimo programmatore informato è riuscito ad accaparrarsi la vittoria. Avendo, così, la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiata la sua vita oggi?Sono trascorsi ben 6 anni dalla sua vittoria, ma cosa fa oggi il buon De Benetti?

Attualmente, non abbiamo tantissime notizie in merito. Seppure attivissimo sul suo canale social ufficiale, il buon Gabriele non lascia trasparire nulla della sua vita. Di tanto in tanto, infatti, condivide qualche foto di dolci, ma non sappiamo se questa sua passione sia diventato un vero e proprio lavoro. Oppure no!

