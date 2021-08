“Aspettano il terzo bambino”, indiscrezione bomba sul famoso attore: è emerso proprio in queste ore, da non crederci affatto.

Una vera e propria bomba di gossip, carissimi lettori e lettrici di Sologossip. Stando a quanto si apprende da questa indiscrezione clamorosa, sembrerebbe che il famosissimo attore e la sua dolce moglie, sposata nel 2014 con una cerimonia davvero di incanto, siano in attesa del loro terzo bambino. Al momento, da quanto si legge, sembrerebbe che non ci sia stata ancora alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Eppure, sembrerebbe che sia così. Dopo la nascita dei loro primogeniti, due gemelli, sembrerebbe che la famosissima coppia sia in procinto di allargare la famiglia con una ‘new entry’. Sarà davvero così? Chi lo sa! Al momento, nessuno è intervenuto sulla faccenda.

A lanciare questa clamorosa indiscrezione, è stata proprio il quotidiano ‘Daily Mail’. E, in un vero e proprio batter baleno, si è scatenato l’impossibile. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a rivelarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando proprio di un divo di Hollywood.

Indiscrezione clamorosa sul famoso attore: lui e sua moglie starebbero aspettando un terzo bambino

Si sono sposati nel 2014, nel 2018 sono diventati genitori di due splendidi bambini gemelli e, a quanto pare, sono pronti ad allargare la famiglia con l’arrivo di un terzo bambino. È davvero così? Chi lo sa! Al momento, è questa la clamorosa indiscrezione che circola sul famoso attore. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato l’immediata reazione del suo pubblico. Di chi parliamo? Ecco: George Clooney e la sua bellissima Amal!

Da quanto si legge, sembrerebbe che la bellissima Amal Alamuddin sia al terzo trimestre. E che la lieta notizia sia stata comunicata non soltanto ai gemellini, che sembrerebbero averla presa bene, ma anche ai loro amici più intimi nel corso di una cena sul Lago di Como.

Al momento, ovviamente, non sappiamo se la notizia sia vera oppure no. Una cosa, però, è certa: se così dovesse essere, facciamo i nostri più sentiti e sinceri auguri alla coppia!