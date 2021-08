Belen Rodriguez lancia con Jeremias e Cecilia la nuova linea di cappotti: qual è il prezzo dei capi.

Belen Rodriguez, insieme ai suoi fratelli, Jeremias e Cecilia, ha dato vita ad un nuovo ed importante progetto. Un progetto nato dall’amore e dall’unione, come lei stessa ha riportato qualche giorno fa, nel post social.

Leggi anche Tu si que vales, riprese ferme: Belen Rodriguez ha avuto un malore

“Siamo orgogliosi di potervi presentare hinnominate, nato dall’amore de dall’unione con i miei fratelli, mano nella mano in questo bellissimo progetto“, ha scritto al showgirl. Si tratta di una linea di cappotti e tute over, creato insieme ai suoi fratelli, e dal nome Hinnominate. I capi sembrano subito aver riscontrato un certo apprezzamento da parte dei suoi follower, che sono accorsi a controllare il sito. Ma esattamente, quali sono i prezzi? Entriamo nel dettaglio.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Belen Rodriguez, lancia la nuova linea di cappotti: quali sono i prezzi dei capi

Giovedì 27 luglio, Belen Rodriguez ha spiazzato piacevolmente i follower, con un post a sorpresa. La bellissima showgirl in questi mesi non si è mai fermata, e soltanto qualche giorno fa, ha rivelato del nuovo progetto. “Siamo orgogliosi di presentare Hinnominate, nato dall’amore e dall’unione con i mei fratelli… “, ha scritto la showgirl.

Leggi anche Belen Rodriguez, magnifico annuncio: “Siamo orgogliosi”, i fan esplodono di gioia

Belen, insieme a Jeremias e Cecilia ha ideato una nuova linea di capotti e tute over. Il sito de brand, in poco tempo, è stato preso d’assalto. Segno, questo, che i follower hanno certamente apprezzato le nuove creazioni. Ma esattamente qual è il prezzo dei capi? Sono accessibili proprio a tutti? Scopriamolo insieme!

A quanto pare, curiosando un po’ sul sito, i prezzi sono diversi e molto vari. Si passa ad una maglietta che costa circa 29 euro, alle felpe che si aggirano sui 65 euro, in base al modello poi tendono a salire, o anche i leggins da 35 euro, e i bermuda 59 euro, mentre per i cappotti il prezzo è di 279 euro. Il sito Hinnominate dei fratelli Rodriguez in poco tempo è stato preso d’assalto, i fan hanno decisamente apprezzato le nuove bellissime creazioni.