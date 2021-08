Da Uomini e Donne al GF Vip: l’indiscrezione infiamma il web, l’avete saputo? Ecco chi potrebbe entrare nella casa più spiata della tv.

In estate, si sa, molte delle nostre trasmissione preferite sono in vacanza. Ma niente paura! Dopo lo stop estivo, i palinsesti si arricchiranno di tante interessanti novità, oltre ai graditi ritorni. Come quello del GF Vip, che tornerà con l’edizione numero sei già a settembre. Dopo il grande successo della quinta edizione, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire il cast di questa nuova avventura. I concorrenti ufficiali non sono stati ancora svelati, ma le indiscrezioni sono tante… e super interessanti!

LEGGI ANCHE —–>GF Vip, si sono lasciati: “Non possiamo più crescere come coppia”, l’annuncio inaspettato

Gli ultimi due nomi sono stati anticipati da Deianira Marzano nelle sue stories di Instgaram. Precisiamo che si tratta di semplici indiscrezioni, ma se fossero confermate ci sarebbe anche un amatissimo volto di Uomini e Donne. Scopriamo di più!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Da Uomini e Donne al GF Vip: l’amatissima ex corteggiatrice potrebbe entrare nella casa, indiscrezione bomba

Per scoprire i nuovi ‘vipponi’ che saranno rinchiusi nella casa del GF Vip bisogna attendere ancora un po’. Sul web, però, trapelano tantissime indiscrezioni. A parlare di altri due probabili concorrenti è stata Deianira Marzano, che nelle sue story Instagram ha “spoilerato” qualcosa di interessante. Secondo quanto riporta, nel cast del GF Vip 6 ci saranno anche Alex Belli e Soleil Stasi! L’attore, sposato da poco con la sua Delia Duran, lo abbiamo visto di recente a Temptation Island. La bellissima Soleil, invece, è stata una delle corteggiatrici più in vista di Uomini e Donne: lì conobbe Luca Onestini, ma dopo un po’ la loro storia naufragò.

Successivamente l’abbiamo vista all’Isola dei Famosi e anche lì ha dimostrato di avere carattere da vendere. Tornerà in tv proprio nella casa di Cinecittà?

Non ci resta che attendere per avere notizie ufficiali sul nuovo cast. Nel frattempo, confermato il conduttore, che sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Al suo fianco una coppia inedita di opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Noi non vediamo l’ora, e voi?