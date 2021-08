Elisa Isoardi, l’indiscrezione di queste ultime ore è davvero clamorosa e renderà felici non pochi di voi: è incredibile!

È da diverso tempo che, ormai, ci facciamo un’unica domanda: cosa ne sarà di Elisa Isoardi? Dopo l’addio alla Rai e a ‘La Prova del Cuoco’, nello studio di Verissimo, la conduttrice aveva chiaramente lasciato intendere che per il suo futuro lavorativo non si poneva affatto dei paletti. Qualunque azienda volesse puntare e credere su di lei, lei sarebbe stata ben felice di accettare proposte. In effetti, dopo qualche mese da questa sua rivelazione, la Isoardi è partita per l’Honduras per la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E, seppure ritornata in Italia dopo pochissime settimane a causa di un problema di salute, Elisa si è dimostrata, ancora una volta, una combattente. E,soprattutto, ha saputo catturare l’attenzione su di sé. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che noi tutti eravamo convinti che per la prossima stagione televisiva avrebbe ricevuto un programma in Mediaset, ma sappiamo che purtroppo non è stato così.

Cosa ne sarà, quindi, di lei? Ebbene: stando a quanto si apprende da questa clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo, sembrerebbe che sia in arrivo qualcosa di pazzesco. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Elisa Isoardi, indiscrezione clamorosa di queste ultime ore: è davvero pazzesco!

Il popolo web, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, vuole Elisa Isoardi al timone di un programma televisivo. Verranno accontentati? Al momento, non possiamo darvi una risposta certa. Stando, però, a quanto trapelato dal settimanale Nuovo, sembrerebbe proprio di si. Sulle pagine del giornale, infatti, si legge che c’è la serissima possibilità che l’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ possa ritornare nuovamente sul piccolo schermo con un programma di cucina. Insomma, il suo ‘habitat naturale’, non c’è che dire.

A questo punto, però, ci chiediamo: se così fosse, dove è possibile seguirla? Ebbene: su Discovery! Avete letto proprio bene, si! È proprio qui che, dopo Simona Ventura e Giulia De Lellis, Elisa Isoardi potrebbe approdare con un programma studiato ad hoc per lei.

Al momento, ci teniamo a sottolinearlo: non è nulla di certo. Fino ad adesso, infatti, si tratta di indiscrezione. E, quindi, come tale deve essere presa. Una cosa, però, è certa: se così fosse, sarebbe una notizia davvero bomba. Non pensate?