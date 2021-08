George Clooney, sapete cosa faceva prima di diventare un divo di Hollywood? L’attore si guadagnava da vivere così.

George Clooney è un attore amatissimo in tutto il mondo. Classe 1961, la fama è arrivata grazie al ruolo del pediatra Douglas, nella serie televisiva E.R.Medici in prima linea, dal 1994 al 1999. Ed è proprio mentre lavorava in E.R che sono arrivati i primi ruoli da protagonista, in film come Batman & Robin e Out of Sight.

Ad oggi, la carriera dell’attore è immensa. Sono tantissimi i film che hanno visto la sua presenza, e che gli hanno donato una popolarità incredibile. Ma sapete cosa faceva prima di diventare una vera star di Hollywood? L’attore, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, l’ha svelato apertamente.

George Clooney, cosa faceva prima di diventare un divo: si guadagnava da vivere così

L’abbiamo conosciuto grazie al ruolo nella famosa serie televisiva E.R Medici in prima Linea. Proprio mentre era impegnato nella serie sono arrivati i primi ruoli da protagonista. George Clooney è oggi un attore, regista, sceneggiatore, un produttore cinematografico e televisivo, e un importante imprenditore. Prima di essere Douglas, In E.R. Medici in prima linea, ha fatto una lunga gavetta.

Il suo primissimo esordio avviene nel 1978, quando ha lavorato per la miniserie tv Colorado. Ora, l’attore non ha assolutamente bisogno di presentazioni, perchè la fama che lo circonda è mondiale. Clooney, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha parlato un po’ della sua vita e della sua carriera. Qui, alla domanda ‘Chi era Clooney prima di diventare un divo di Hollywood’, ha svelato cosa faceva prima di diventare, appunto, un attore famosissimo:

“Uno che per vivere ha tagliato il tabacco a 3 dollari e 33 centesimi all’ora. – ha dichiarato la star- Quando ho lasciato il Kentucky la mia unica certezza era che non volevo fare quella vita, ogni cosa sarebbe stata un po’ meglio. Per questo oggi tendo a trovare idiota chi fa il mio lavoro e si lamenta, per qualsiasi motivo. Certo che ci sono i momenti duri… “.

Clooney, quindi, prima del successo, si è guadagnato da vivere tagliando tabacco per 3 dollari e 33 centesimi all’ora. Non voleva fare quella vita e così è stato.