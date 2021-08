GF Vip, “il suo nome è in trattativa”: indiscrezione bomba sulla prossima edizione del reality show di Canale 5.

Quanto ci manca il Grande Fratello Vip? La quinta edizione del reality show di Canale 5 ha appassionato milioni di telespettatori, durante gli scorsi mesi. Telespettatori che non vedono l’ora di scoprire chi saranno i nuovi ‘vipponi’ che saranno rinchiusi nella casa più spiata della tv. Ebbene, niente paura: l’edizione numero sei del GF Vip partirà già a Settembre!

I nomi dei concorrenti ufficiali non sono ancora noti, ma le indiscrezioni in giro sul web sono già tante… e davvero succulente. L’ultima è stata lanciata da Fanpage.it, che parla di un’amatissima ex tronista di Uomini e Donne! Scopriamo i dettagli.

GF Vip, “il suo nome è in trattativa”: ecco chi potrebbe entrare nella casa più spiata della tv

Un’edizione che si preannuncia scoppiettante, quella del GF Vip che inizierà a settembre. A condurla sarà ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato da una coppia di opinioniste del tutto inedita: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. In attesa di scoprire il cast ufficiale, le voci sui possibili concorrenti sono davvero tantissime: tantissime le indiscrezioni che stanno facendo il giro del web nelle ultime settimane.

L’ultima è stata lanciata da Fanpage.it, che parla di una trattativa in corso davvero interessante. Si tratta di una delle troniste più amate di Uomini e Donne, Sophie Codegoni! La giovane modella ha conosciuto Matteo Ranieri grazie al programma di Maria De Filippi. La loro storia, però, non ha avuto lieto fine: i due si sono lasciati poco dopo la fine della trasmissione di Canale 5. Ritroveremo la bella Codegoni nella casa più spiata della tv?

Per scoprire tutti i dettagli ci toccherà attendere ancora qualche settimana. Ma a voi piacerebbe vedere Sophie nella casa del GF Vip 6?