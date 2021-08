Giulia Stabile nella nuova edizione di Tu si que vales: Maurizio Costanzo esprime il suo parere al riguardo.

Nelle ultime settimane non si parla d’altro. Le registrazioni per la nuova edizione di Tu si que vales sono iniziate. Sui social, sono emersi i primi video e foto, e ovviamente tutti hanno notato la nuova presenza. A catturare l’attenzione è stata proprio la new entry, Giulia Stabile. La ballerina, che da qualche mese ha concluso il suo percorso all’interno della scuola di Amici, uscendo vincitrice, sembra aver conquistato assolutamente tutti.

Per lei, le porte si sono decisamente spalancate. La giovane, infatti, dovrebbe tornare nella scuola come professionista e, come avrete capito, dovrebbe far parte della nuova edizione di Tu si que vales. Nonostante, Belen Rodriguez sia ritornata, la fidanzata di Sangiovanni, potrebbe avere all’interno del programma un ruolo tutto suo. Ovviamente, non è ancora tutto confermato, niente è ufficiale: staremo a vedere! Ma, molti utenti, considerano la ballerina inesperta e troppo giovane per far parte di una trasmissione così importante, mentre altri, non vedono l’ora di poterla nuovamente seguire. Proprio a tal proposito, si è espresso Maurizio Costanzo: cosa avrà detto il conduttore? Scopriamolo insieme!

Tu si que vales, Giulia Stabile nel cast: Maurizio Costanzo dice la sua apertamente

Sono già iniziate le registrazioni di Tu si que vales. Belen Rodriguez, dopo aver dato alla luce la sua bambina, Luna Mari, è ritornata al timone. Molti video e immagini sono emersi sui social, e i fan del programma, hanno subito notato una presenza nuova. Stiamo parlando di Giulia Stabile.

La vincitrice di Amici potrebbe avere un ruolo proprio all’interno di Tu si que vales. Al momento nulla è ufficiale. Diversi utenti, però, considerano la ballerina troppo giovane, mentre altri, non vedono l’ora di poterla rivedere. Nel merito della questione si è espresso Maurizio Costanzo. Una lettrice della posta del conduttore, su Nuovo Tv, ha messo in dubbio questa scelta. “Non è troppo giovane e inesperta per questa rapida scalata al successo?”, e la risposta di Costanzo non si è fatta attendere.

“Un talent show come quello di Maria de Filippi nasce per essere proprio un trampolino di lancio”, ha commentato il conduttore. Una risposta che difende pienamente Giulia Stabile, e la scelta di posizionarla in un nuovo ruolo a Tu si que vales.