Era Sam nella famosa saga Il Signore degli anelli: l’abbiamo visto così, dopo 18 anni stenterete a crederci.

La storia de Il Signore degli anelli è basata sull’omonimo romanzo di Tolkien. La saga è divisa in La compagnia dell’anello, Le due torri e Il ritorno del re, in ordine di uscita, li ritroviamo esattamente nel 2001, 2002 e 2003. Una trilogia colossal fantasy in cui la trama è ambientata nel mondo immaginario della Terra di mezzo.

Leggi anche Il Signore degli anelli, non tutti sanno del brutto incidente sul set: l’attore si fratturò due dita

I tre film seguono le avventure degli Hobbit, Frodo Baggins e Samvise Gamgee che viaggiano, affrontando pericoli più grandi di loro stessi, per portare a termine una difficile missione, distruggere l’Anello del Potere. I due protagonisti, nel viaggio attraverso le terre di Mordor, sono accompagnati dalla creatura Gollum. Frodo e Samvise sono stati interpretati dagli attori, rispettivamente, Elijah Wood e Sean Astin. Oggi, soffermiamo l’attenzione su Astin. Dall’uscita dell’ultimo capitolo della saga sono passati circa 18 anni: sapete com’è oggi l’attore? Stenterete a crederci!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Ne Il Signore degli anelli era Sam: dopo 18 anni, vedere l’attore vi spiazzerà

Siamo stati travolti dalla famosissima saga Il Signore degli anelli. Al centro della trama l’avventura di due Hobbit, Frodo Baggins e Samvise Gamgee. Viaggiano nelle terre di Mordor per portare a termine una difficile missione, distruggere l’unico anello del potere.

Come abbiamo sopra svelato, Samvise è stato interpretato dall’attore Sean Astin.

Leggi anche E’ stato il potente stregone Gandalf nella serie Il Signore degli anelli: com’è diventato oggi l’attore, a distanza di anni

Dall’ultimo capitolo della saga sono passati circa 18 anni, esattamente nel 2003 è uscito Il Signore degli anelli-Le due torri. La domanda che sorge spontanea è: come sarà diventato oggi Astin? Nella saga l’abbiamo visto assumere i panni, letteralmente, di un Hobbit. Vediamo com’è nella vita reale, a distanza di anni:

Avete visto lo scatto? Cosa ne pensate? Ovviamente l’attore appare molto diverso. Dobbiamo dire che da allora sono tanti gli anni trascorsi, ed è normale che sia cambiato, ma di non molto, questo è anche da dire. Sean Astin nel panni di Sam, l’amico che non ha mai lasciato da solo Frodo, ci ha conquistato e appassionato, facendoci vivere un’avventura in mondi lontani.