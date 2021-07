Jeff Bezos, non immagineresti mai la serie di cose che fa quando non lavora

E’ il fondatore di Amazon ed è al primo posto nella classifica degli uomini più ricchi del mondo, ma cosa fa Jeff Bezos quando non lavora?

Il suo nome è diventato una leggenda planetaria ed è facile capire perché: Jeff Bezos ha fondato il colosso Amazon di cui è presidente, ma non solo. E’ infatti anche creatore e amministratore delegato di Blue Origin, società di voli nello spazio e proprietario del famosissimo The Washington Post.

Una carriera straordinaria iniziata con una laurea in ingegneria elettronica all’Università di Pinceton che lo porterà a lavorare a Wall Street e a diventare il più giovane vicepresidente senior della società di investimento D.E. Shaw. Un ruolo che lascerà quattro anni più tardi per diventare il pioniere del commercio online con la creazione di Amazon.

La sua professione lo impegna sicuramente moltissimo, ma volete sapere cosa fa Jeff Bezos quando non lavora?

Jeff Bezos, vi siete mai chiesti cosa fa quando non lavora? Resterete di stucco!

Secondo il mensile americano Entrepreneur, ci sarebbero una serie di cose a cui il 52enne imprenditore statunitense ama dedicarsi quando non è occupato col lavoro. Sulla base di alcune dichiarazioni dello stesso Bezos, il mensile ha stilato un elenco di queste attività, vediamo quali sono.

Come rivelato dal celebre miliardario in un’intervista al Wall Street Journal, quando non lavora ama dormire: convinto dell’importanza del sonno per la salute fisica e mentale, Jeff cerca sempre di dormire almeno 8 ore al giorno. Inoltre, scandaglia gli oceani in un sottomarino per cercare i razzi spaziali della Nasa e a volte porta con sé la famiglia.

Non a caso ha avviato una compagnia spaziale nel 2000, la Blue Origin LLC con l’obiettivo di rendere i viaggi nello spazio accessibili a tutti. Ogni mattina poi cambia tipo di colazione: ciò lo aiuterebbe a trovare l’ispirazione per lanciarsi in nuove avventure professionali, a fare scelte insomma.

Infine, essendo per lui molto importante la famiglia, Bezos fa sempre colazione con i suoi cari.

L’avreste mai detto che un miliardario come lui potesse avere anche abitudini e idee comuni a tutti noi?