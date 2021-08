Olimpiadi, Marcell Jacobs vince l’oro nei 100 metri: sapete chi è la sua compagna? Bellissimi insieme.

Un trionfo stellare. A pochi minuti da un altro oro storico, quello di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Macell Jacobs sale sul gradino più alto del podio dei 100 metri. Una medaglia d’oro meritatissima per l’italiano, che entra nella storia con 9″80, nuovo record europeo. L’atletica azzurra entra nella storia!

LEGGI ANCHE —->Jordi Coll era Gonzalo ne Il Segreto: anche sua moglie ha recitato nella soap, stenterete a crederci

Ma cosa sappiamo sulla vita privata dell’uomo più veloce del mondo? Ecco chi è la donna che fa battere il suo cuore: si chiama Nicole ed insieme hanno due bambini.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Marcell Jacobs, oro nei 100 m per l’italiano: avete mai visto la sua compagna?

Nato il 26 settembre del 1994 negli Stati Uniti, da padre texano e mamma italiana (Viviana Masini), Marcell Jacobs è oro nel 100 metri a Tokyo 2020! Una finale emozionante, che ha fatto esplodere di gioia gli italiani. Mai nessuno italiano prima di lui era riuscito neanche a raggiungere una finale dei 100 m: Marcell è salito sul gradino più alto del podio, diventando il nuovo fenomeno dello sport italiano.

Lui ormai lo conosciamo bene, ma sapete chi è la sua compagna? Si chiama Nicole Daza e insieme hanno due bambini, Anthony e Megan. Da una precedente relazione, l’atleta azzurro era diventato già papà del suo primogenito, Jeremy, quando aveva soli 19 anni.

Siete curiosi di vedere la donna che ha rubato il cuore al campione olimpico? Ecco uno scatto postato proprio da lei, sul suo canale social:

Eh si, davvero bellissima. E bellissimi insieme! I due si mostrano spesso insieme sui social, complici e davvero molto uniti:

Che dire, il velocista italiano è fortunato in gioco e in amore! Di Nicole non si hanno molte informazioni, ma pare che i due si siano conosciuti proprio al Nord Italia: Marcell è infatti cresciuto a Desenzano del Garda. E voi, cosa pensate di questa coppia? Vi piacciono insieme?