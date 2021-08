Una coppia di Temptation Island si era lasciata dopo il programma, ma adesso sono tornati insieme: di chi si tratta

Temptation Island è un reality show in onda su Canale 5. La prima edizione del programma è andata in onda nel 2005 con il titolo di Vero amore. Dopo lo stop, la trasmissione è tornata in onda nel 2014. Il reality show è basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen. La conduzione è sempre stata affidata a Filippo Bisciglia. La sigla del programma è il brano Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna.

La trasmissione ha avuto un enorme successo su Canale 5, tanto che la rete del Biscione ha deciso di realizzare anche il format VIP, andato in onda per due anni. La prima edizione è stata condotta da Simona Ventura, mentre la seconda da Alessia Marcuzzi.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, una coppia del programma in crisi: salta il matrimonio?

Temptation Island: si erano lasciati dopo il programma, adesso sono tornati insieme

Una coppia di partecipanti del reality show aveva deciso di lasciarsi dopo l’esperienza di ventuno giorni nel ‘villaggio delle tentazioni’. Adesso, però, i due hanno deciso di tornare insieme. Stiamo parlando di Anna Boschetti e Andrea Battistelli, protagonisti della settima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia.

I due parteciparono al programma perchè lei voleva creare una famiglia e avere dei figli, mentre lui era restio all’idea. Tra i due, inoltre, vi era un’evidente differenza d’età. Alla fine dell’esperienza nel ‘villaggio delle tentazioni’, Anna e Andrea decisero di uscire insieme dal programma, ma dopo qualche mese la donna trovò alcuni messaggi sul cellulare del fidanzato e decise di lasciarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Boschetti (@boschetti_miss)



Oggi, però, i due hanno deciso di mettere un punto al passato e sono tornati insieme. La Boschetti ha pubblicato un video in cui passeggia mano nel mano in giro per Roma con il suo fidanzato. L’ex concorrente di Temptation Island ha poi aggiunto: “Certi amori non finiscono…“.