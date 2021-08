Ha interpretato l’affascinante e brillante “Caleb” nell’amatissima serie di “Pretty Little Liars”: sapete cosa fa oggi e com’è diventato Tyler Blackburn?

Tra i personaggi di Pretty Little Liars che sono rimasti impressi nel cuore del pubblico spicca sicuramente il volto di “Caleb”. Si tratta di un giovane studente dall’intelligenza brillante, un vero mago del computer che vive una situazione familiare molto complicata. Il suo legame con Hanna, dapprima di amicizia e poi romantico, è stato uno dei più amati dai telespettatori. Per non parlare dell’attrazione con Spencer, con cui condivide un acume fuori dal comune e una grande capacità intellettiva. A interpretare l’affasciante studente vi era il talentuoso Tyler Blackburn: sapete cosa fa e com’è diventato oggi? Scopriamolo insieme nelle prossime righe!

Leggi anche: Era “Spencer” di “Pretty Little Liars”: oggi Troian Bellisario è una splendida mamma, avete visto com’è diventata?

Com’è oggi e cosa fa Tyler Blackburn: era “Caleb” in Pretty Little Liars

Forse non tutti sanno che il talentuoso giovane è anche un cantante e non solo un attore. Una dote artistica che accomuna molti membri del cast di “Pretty Little Liars”, come Lucy Hale e Sasha Pieterse. Prima della celebre serie tv ha preso parte ad altre produzioni televisive, come “Cold Case” ed è poi divenuto protagonista dello spin-off di Pretty Little Liars: Ravenswood.

Di recente lo abbiamo ammirato e lo stiamo ammirando nel reboot di un’altra serie televisiva iconica: Roswell. Tyler Bluckburn interpreta il personaggio di Alex che nell’originale era stato di Colin Hanks. Seguitissimo anche sui social, basta dare una sbirciata al suo profilo Instagram per rendersi conto dell’immenso successo di questo giovane attore. Sono oltre otto milioni, infatti, i follower che vanta. Siete curiosi di vedere com’è cambiato dai tempi in cui interpretava “Caleb”? Ecco uno scatto recente di Tyler Blackburn che arriva proprio dal suo profilo.

Stesso fascino irresistibile e stesso viso pulito che ha conquistato il pubblico: lo riconoscete? Non vediamo l’ora di scoprire come proseguirà la sua avventura in “Roswell, New Mexico”!