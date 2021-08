Ha partecipato al programma ‘Vite al Limite’, ma dopo otto mesi l’ha abbandonato: ad oggi è davvero irriconoscibile, clamoroso!

Partecipare a ‘Vite al Limite’, lo sappiamo benissimo, non è assolutamente cosa da niente. Tutte quelle persone che sentono la necessità di riprendere in mano le redini della propria vita e si rivolgono al dottor Nowzaradan sono ben consapevoli che, per circa un anno, verranno attentamente seguite durante il loro percorso di dimagrimento. C’è chi, come abbiamo potuto constatare in queste nove stagioni, ci riesce alla grande. Ed, addirittura, una volta spenti i riflettori, continua alla grande a mantenere un sano e regolare stile di vita. E chi, invece, purtroppo, non ci riesce. È il caso, ad esempio, di questa protagonista della settima stagione. Appena trentatreenne e con un peso che superava i 300 kg, la donna di Portland aveva deciso di rivolgersi al chirurgo iraniano per rimettersi in forma.

Com’ è stato, però, il suo percorso? Beh, purtroppo, non è stato uno dei migliori di tutta la storia di ‘Vite al Limite’. Nel bel mezzo del programma, infatti, la donna ha abbandonato tutto. Ed è ritornata a casa. Di chi parliamo? E, soprattutto, com’è adesso? Vi diremo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo: assisterete ad un colpo di scena pazzesco!

Ha abbandonato Vite al Limite dopo 8 mesi: oggi è irriconoscibile, colpo di scena

È stata la protagonista indiscussa della settima stagione di ‘Vite al Limite’. Stiamo parlando proprio di Maja Radanovic. Poco più che trentenne e con un peso che superava i 300 kg, la donna aveva deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan per riprendere in mano la propria vita. Anche perché, a causa del suo peso eccessivo, Maja aveva anche grossissimi problemi di salute. Una volta, però, giunta all’interno della clinica del chirurgo iraniano, la Radanovic no è riuscita a portare al termine il suo percorso. Dopo soltanto 8 mesi dall’inizio del suo cammino, la donna ha abbandonato il programma.

Cosa ne sarà stato di lei, però? E, soprattutto, cosa sarà successo? Ebbene: siete pronti ad un grossissimo colpo di scena? Ad oggi, Maja Radanovic è completamente un’altra persona. Guardate un po’ qui:

Non sappiamo quanti chili ha perso e né tantomeno quanti pesi adesso. Una cosa, però, è certa: Maja è davvero irriconoscibile.