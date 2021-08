Confessione da brividi di Amadeus: “Non l’ho mai superato”, finalmente toglie il velo sul famoso conduttore

Amedeo Umberto Rita Sebastiani, meglio conosciuto come Amadeus, è uno dei conduttori più famosi della televisione italiana. Ha esordito negli anni ottanta a Radio Deejay, grazie a Claudio Cecchetto, in qualità di deejay, ma si è affermato successivamente come conduttore televisivo a partire dagli anni novanta. Ha condotto diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia per la Rai che per la rete del Biscione.

Negli ultimi anni, inoltre, è stato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Il pubblico, dopo l’Ama-Bis, vorrebbe l’Ama-Ter. Insieme a Fiorello ha formato una delle coppie più amate della televisione italiana.

Amadeus, confessione da brividi: le sue parole

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi insieme alla moglie Giovanna Civitillo, Amadeus si è lasciato andare ad una confessione veramente da brividi. Il conduttore televisivo ed ex deejay, infatti, ha parlato della sua carriera, della sua vita privata, ma anche di una malattia che l’ha a lungo tormentato.

Il presentatore ha infatti confessato di essere ipocondriaco. Ama, infatti, ha una paura assurda di contrarre qualsiasi tipo di malattia. Tale ansia deriva da un episodio accaduto molti anni fa, quando aveva appena sette anni e venne ricoverato per una nefrite: “Fu un momento molto difficile che probabilmente non ho mai superato” – racconta il conduttore televisivo al settimanale – “Certi traumi ti restano addosso. E oggi le malattie mi terrorizzano”.

Il marito di Giovanna Civitillo ha poi aggiunto di essere molto attento alla prevenzione, svolgendo al tempo stesso uno stile di vita sano basato sull’attività fisica e sulla corretta alimentazione.