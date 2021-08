Angela Di Cosimo è stata una delle principali protagoniste di Non è la Rai: sono trascorsi 26 anni, eccola oggi! Davvero incredibile.

Come dimenticare Non è la Rai! Ideato dal mitico Giovanni Boncomapagni, scomparso nel 2017, la trasmissione ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che, come ricorderete, è arrivato a raggiungere ben 4 stagioni. La prima condotta da Enrica Bonaccorti; la seconda da Paolo Bonolis e le ultime due, infine, dall’inimitabile Ambra Angiolini. Chi di voi non ha mai visto una puntata? Senza alcun dubbio, nessuno! Ricco di giochi, momenti divertenti e di esibizioni incredibili, il programma ci ha tenuto compagna per tantissimo tempo. Ed ancora adesso viene ricordato con immenso affatto. Come lo sono, tra l’altro, anche tutte le sue protagoniste. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Sabrina Marinangeli. Siete curiosi, invece, di sapere com’è diventata oggi un’altra protagonista indiscussa di tutte le quattro edizioni del programma? Di chi parliamo?

Leggi anche –> La ricordate a ‘Non è la Rai’? Adesso ha 49 anni: le sue foto di oggi vi lasceranno di stucco

Entrata a far parte della grandissima famiglia di ‘Non è la rai’ nel lontano 1991 e perdurata fino al 1995, è stata una protagonista indiscussa della mitica trasmissione. Di chi parliamo? La risposta è piuttosto semplice: Angela Di Cosimo. La ricordate? Eccola oggi dopo ben 26 anni.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ricordate Angela Di Cosimo, è stata la protagonista indiscussa di ‘Non è la Rai’: eccola oggi dopo 26 anni

Sono davvero tantissime le ragazze che, nelle sue quattro edizioni, hanno saputo catturare l’attenzione su di loro a ‘Non è la Rai’. Angela Di Cosimo, come ricorderete, è tra queste. Protagonista indiscussa di tutte e quattro le edizioni, la giovanissima e simpaticissima ballerina romana ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che, una volta terminato il programma, la bella Di Cosimo ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. A partire da ‘Carramba che Sorpresa’ fino a ‘Sarabanda’, sono davvero tantissime le trasmissione a cui ha preso parte. E nelle quali è stato un volto di punta.

Leggi anche –> Adesso è così, ma la ricordate ai tempi di Non è la Rai? Sono trascorsi 16 anni: resterete di stucco

Sono trascorsi ben 26 anni dal suo debutto nel mondo della televisione, ma com’è adesso? L’abbiamo rintracciata su Facebook. E, vi assicuriamo, vedere le sue foto di adesso vi lascerà davvero sorpresi. Perché? Date un po’ un’occhiata:

Davvero bellissima, vero? Saranno anche trascorsi 26 anni, ma Angela Di Cosimo non solo non è affatto cambiata, ma anche è sempre bellissima. Siete d’accordo?