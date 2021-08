Nella famosissima saga de I Signore degli anelli è stata la bellissima Arwen: dopo 18 anni stenterete a crederci.

Il Signore degli anelli è una saga amatissima e seguitissima, basata sull’omonimo romanzo scritto da Tolkien. E’ divisa in La compagnia dell’anello, capitolo uscito nel 2001, Le due torri, nel 2002 e il Ritorno del re, nel 2003. Al centro dell’attenzione, la missione affidata a due hobbit della Contea, Frodo Baggins e Samvise Gamgee, ovvero distruggere l’anello del potere.

Si formerà La compagnia dell’anello, che cercherà di aiutare i due protagonisti a portare a termine il compito, tra le terre di Mordor, affrontando pericolose creature e forze del male. Tra i personaggi che hanno fatto parte della saga, ricorderemo certamente la bellissima Arwen, la principessa figlia di Erlond, mezzelfa, che rinuncerà all’immortalità per l’amore di Grampasso. Ebbene, l’attrice che ha vestito i panni di questo personaggio è Liv Tyler. Sono passati circa 18 anni dall’ultimo capitolo, come sarà oggi? Scopriamolo insieme!

E’ stata Arwen ne Il Signore degli anelli: dopo 18 anni l’attrice vi spiazzerà

Una saga che ci ha appassionato e conquistato, Il Signore degli anelli ha avuto un successo impetuoso. Nella terra di mezzo, due hobbit sfidano forze del male che vogliono impossessarsi dell’anello del potere. Un anello che i due giovani stanno portando al Monte Fato, per essere distrutto.

Numerosi i personaggi che hanno fatto parte della saga, tutti ci hanno accompagnato in questo viaggio in terre lontane. Come dimenticare la meravigliosa mezzelfa Arwen, figlia di Elrod, che deciderà di rinunciare all’immortalità per seguire il suo amore. Ma chi ha vestito i suoi panni? La principessa di Gran Burrone è stata interpretata dall’attrice Liv Tyler. Sono passati circa 18 anni, ecco com’è oggi:

Tyler appare in splendida forma, ed è sempre bellissima. Appare diversa, gli anni passati sono davvero tanti. Ma l’attrice non smette di stupirci con la sua bellezza. Classe 1977, è un’attrice ed ex modella. Ad oggi la sua carriera è pienissima e noi non potevamo immaginare il contrario, perchè è bravissima! Pensate lo stesso anche voi?