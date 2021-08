Ricordate la prima volta in tv di Belen Rodriguez? Spunta il video inedito, non tutti la ricordano così! Era in una rete televisiva locale della Lombardia.

Oggi è una delle donne più famose della televisione italiana. Belen Rodriguez, classe ’84, è la showgirl e conduttrice televisiva argentina naturalizzata italiana. E’ nata a Buenos Aires da papà Gustavo e mamma Veronica ed è la sorella maggiore di Cecilia e Jeremias: la famiglia Rodriguez è amata e seguita dagli italiani! Belen ha cominciato la sua carriera come modella: aveva solo 17 anni quando ha iniziato a lavorare per diverse case di intimo in Argentina, Miami ed in Messico. Nel 2004 la svolta: si è trasferita in Italia prendendo casa a Milano ed in poco tempo si è fatta conoscere. La sua bellezza le ha permesso di posare per tanti marchi e calendari sexy. Ma sapete quando è arrivata la sua primissima volta in tv? Non tutti conoscono questo particolare!

Belen Rodriguez, ricordate la sua prima volta in tv? Sono passati parecchi anni

Sapete quando è avvenuto il debutto in tv di Belen Rodriguez? La sua prima volta nel piccolo schermo risale al 2006, quando divenne ospite dei programmi televisivi di TeleBoario, una rete televisiva locale della Val Camonica.

Siete curiosi di vedere un video della prima volta in tv di Belen? La showgirl argentina aveva 22 anni qui e decise di presentarsi, prima di arrivare negli studi della rete locale. “Sono Maria Belen Rodriguez, ho 22 anni, sono piccola ancora. Fra un paio di giorni forse sarò in studio da voi, sono molto contenta di iniziare con voi” sono le sue parole.

Dopo la sua esperienza con Teleboario, Belen fu presa a Rai Tre per uno show comico ‘La tintoria’. Andava in onda in seconda serata e conduceva il programma con Taiyo Yamanouchi. Da lì a poco, la Rodriguez, è diventata una star in Italia!