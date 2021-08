Carla Signoris e Maurizio Crozza, una vita insieme: sapete come si sono conosciuti i due volti amatissimi dalla televisione italiana? Il retroscena.

Attrice, cabarettista e conduttrice televisiva: i suoi personaggi comici e spesso ‘sopra le righe’ le hanno permesso di diventare uno dei volti più amati dello spettacolo. Dopo anni di teatro, ha debuttato in tv insieme ai Broncoviz, gruppo comico di cui faceva parte anche il suo attuale marito, Maurizio Crozza. Da allora la carriera di Carla Signoris non si è mai fermata: famosissimi registi l’hanno diretta su set cinematografici. Ma siamo qui per parlarvi del suo privato: conoscete tutti i dettagli?

Carla Signoris e Maurizio Crozza, una vita insieme: sapete come si sono conosciuti?

L’amatissima dal pubblico italiano, Carla Signoris è sposata dal 1991 con Maurizio Crozza: la celebre attrice ed il comico hanno dato vita anche a due figli, Giovanni e Pietro. La simpaticissima coppia, non tutti sanno, si conosce da una vita: erano giovanissimi quando si sono incontrati. Sapete i retroscena sul loro passato?

Carla Signoris e Maurizio Crozza si sono conosciuti da giovanissimi, sin da piccoli. La celebre attrice a Vieni da Me ha raccontato: ”Noi eravamo amici da sempre, fin da piccoli, ci siamo baciati una prima volta, avevamo 20 21 anni. E poi ci siamo rimessi insieme dopo 10 anni: al nostro matrimonio c’erano più ex fidanzati che parenti”.

“Io l’avevo conosciuto che aveva ancora i capelli. Poi mi ha tirato questo pacco…meglio però, perché senza capelli è meraviglioso”: ha continuato Carla che a distanza di tantissimi anni, appare innamorata di Maurizio proprio come il primo giorno. Quando entra in casa, Maurizio, porta energia meravigliosa: questa è un’altra confessione di Carla nella sua intervista a Vieni da me con Caterina Balivo.