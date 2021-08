Ricordate la piccola Emma, la figlia di Rachel e Ross in Friends? Oggi l’attrice ha 19 anni: resterete a bocca aperta.

È in assoluto una delle coppie più amate della storia delle serie tv. Un amore tormentato, fatto di alti e bassi, ma che non poteva non avere lieto fine. Parliamo di quello tra Rachel e Ross, due tra i protagonisti dell’amatissima serie tv Friends, interpretati da Jennifer Aniston e David Schwimmer. Proprio di recente, abbiamo rivisto il cast completo del telefilm, tornato insieme per l’attesissima reunion: uno speciale ricco di emozioni, durante il quale i fan hanno potuto rivivere alcuni tra i momenti più belli dell’iconica serie.

LEGGI ANCHE —–>Era il piccolo Ben in Friends, oggi è un attore famosissimo: non immaginereste mai!

Ma a proposito di Rachel e Ross, ricordate la loro dolcissima figlia Emma? Ebbene, sono passati quasi 20 anni: ecco come è diventata oggi l’attrice. O meglio, le attrici: ad interpretare la piccola sono state due gemelline.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Era la piccola Emma in Friends: ecco come sono oggi le gemelle che interpretavano la figlia di Rachel e Ross

Si chiamano Noelle e Cali Sheldon e sono due splendide gemelle statunitensi. Se vedete le loro foto da bambine non potete non riconoscerle: sono state proprio loro a dare il volto alla piccola Emma Geller Green, la figlia di Rachel e Ross in Friends.

Sono passati tantissimi anni dalla loro apparizione in tv nelle vesti di bambine: oggi Noelle e Cali hanno 19 anni e sono davvero meravigliose. Curiosi di vederle? Ecco uno scatto condiviso su Instagram:

Eh si, davvero meravigliose. Proprio come “mamma Rachel”. Le attrici si sono alternate nel ruolo della piccola Emma nel corso della decima ed ultima stagione dello show. Eh si, un tuffo nel passato davvero emozionante! E voi, avevate mai visto le splendide attrici che hanno interpretato la dolce figlia di Ross e Rachel.