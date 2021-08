La clinica per rinascere, ecco come mettersi in contatto con il dottore Cristiano Giardiello: info, contatti e dove si trova la clinica in cui opera.

La Clinica per Rinascere è un reality show italiano che va in onda su Real Time dal 2018. Il programma è ispirato a Vite al Limite: permette infatti a persone obese di cambiare la loro vita. Il reality racconta i difficili percorsi di recupero che affrontano i pazienti: il loro percorso è seguito dal dottore Cristiano Giardiello, coadiuvato dalla psicologa Filomena Cesaro e della dietologa Rita Schiano di Cola. La clinica in cui i dottori si prendono cura dei loro pazienti con gravi problemi legati al loro peso si trova in provincia di Caserta, in Campania. Vi sveliamo tutti i dettagli.

La clinica per rinascere: come mettersi in contatto con il Dott.Giardiello, telefono e info

Il programma televisivo in onda su Real Time che permette a persone obese di cambiare la loro vita, sta avendo un successo enorme. La clinica per rinascere – Obesity Center Caserta racconta i difficili percorsi di recupero che affrontano i pazienti alle prese con obesità grave.

Il dottore chirurgo bariatrico che segue i pazienti è Cristiano Giardiello, Direttore Dipartimento di Chirurgia Generale, d’Urgenza e Metabolica Centro di Eccellenza per il Trattamento dell’Obesità. La Clinica ‘Pineta Grande’ in cui opera il dottore insieme al suo staff si trova a Castel Volturno, precisamente in Via Domitiana km 30, 81030 (Caserta). Ma come ci si può mettere in contatto con Giardiello?

Il programma che segue casi di obesità grave prima dell’intervento di chirurgia bariatrica è in onda su Real Time in seconda serata: il dottor Giardiello aiuta le persone che hanno problemi di peso a cambiare vita!