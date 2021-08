Riuscite a riconoscerla? E’ la mamma della famosissima attrice: la somiglianza è straordinaria!

Uno scatto bellissimo reso noto sul canale social dall’amatissima attrice. La protagonista della foto è la sua mamma. Ha voluto farle gli auguri nel giorno della festa della mamma, con un messaggio dolcissimo, che ha emozionato i suoi follower. Ma ha anche voluto esprimere quanto possa la sua anima essere legata a lei, in quel periodo di distanza.

“Buona festa della mamma, mamma! Non posso credere che l’ultima volta che ti ho visto è stato questo viaggio 14 mesi fa, l’anima legata a te non è mai stata così reale come in questo periodo…”. Dolci parole che hanno accompagnato una serie di scatti insieme. Non ci crederete, ma la somiglianza tra madre e figlia è davvero incredibile, sono due gocce d’acqua. L’attrice in questione è famosissima, e ha fatto parte di una saga che per anni ci ha travolto ed appassionato.

E’ la mamma della famosissima attrice: lei ha recitato in una saga di successo

Riuscite a capire chi è fotografata in questo bellissimo scatto? E’ la mamma di un’attrice famosissima e sicuramente amatissima, in tutto il mondo. L’abbiamo vista in una famosa saga, immergerci in un mondo fatto di magia e pericolo.

Ha vestito esattamente i panni di Ginny Weasley. Il nome vi suona familiare, vero? Siamo sicuri che avete già capito di chi parliamo. Sì, è proprio lei, stiamo parlando della bellissima e bravissima attrice Bonnie Wright, una delle protagoniste della saga di Harry Potter.

Nella foto che vi abbiamo sopra mostrato è fotografata la sua mamma. Avete visto la somiglianza? Madre e figlia sono identiche, sembrano due gocce d’acqua, a parte qualche particolare che le differenzia. Entrambe bellissime, bisogna ammetterlo! Bonnie ha reso noti una serie di scatti per farle gli auguri nel giorno della festa della mamma, e qui, ha emozionato tutti, riportando parole che manifestano quanto la distanza, e quindi, il non potersi vedere, in quel periodo, sia stata difficile.