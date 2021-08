I due attori, Marco Bocci e Laura Chiatti, non stanno più insieme? L’indiscrezione circola da qualche giorno ed ha gelato tutti

Marco Bocci e Laura Chiatti sono due attori molto amati dal pubblico italiano. Bocci è divenuto famoso soprattutto per l’interpretazione del commissario Scialoja in Romanzo criminale – la serie e per il commissario Calcaterra in Squadra Antimafia Palermo oggi. La Chiatti, invece, ha recitato in tantissime pellicole importanti, tra cui Ho voglia di te, Manuale d’amore 3 e molti altri ancora.

Oltre ad essere due attori molto famosi, Marco e Laura sono anche una coppia nella vita privata. I due, infatti, sono sposati ed hanno anche due figli.

LEGGI ANCHE: Marco Bocci, in che rapporti è rimasto con Emma Marrone? Nessuno se lo aspetterebbe

Marco Bocci e Laura Chiatti non stanno più insieme?

Bocci e la Chiatti si sono fidanzati nel gennaio del 2014 e sono convolati a nozze nel luglio dello stesso anno. La coppia ha avuto anche due figli: Enea, nato il 22 gennaio 2015, e Pablo, nato l’8 luglio 2016. La loro storia d’amore sembrava una favola, ma adesso un’indiscrezione ha gelato i fan della coppia.

Secondo il settimanale Nuovo, i due starebbero attraversando un periodo di crisi e addirittura pare che Bocci sia andato via di casa. Un’amico della coppia pare abbia dichiarato al settimanale: “Che io sappia fanno da tempo vite separate“. Pare infatti che da circa tre mesi Bocci sia andato via di casa.

Questa però – ci teniamo a precisarlo – è un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. I diretti interessati, infatti, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni riguardo ad una presunta crisi matrimoniale. Ovviamente ci auguriamo che l’indiscrezione sia infondata o almeno che tra i due attori possa tornare il sereno. Marco e Laura sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.