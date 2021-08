Sapete chi ha presentato il ‘nuovo fidanzato’ ad Antonella Clerici? Spunta un particolare retroscena, ecco le sue parole

Antonella Clerici è una delle conduttrici più famose della televisione italiana, nonché una delle più amate dal pubblico. Nata a Legnano nel 1962, ha debuttato in televisione negli anni ottanta in alcune reti locali. Ha raggiunto il successo quando è passata in Rai negli anni novanta ed ha condotto diversi programmi sportivi.

Il pubblico, però, inizia ad amarla quando il 2 ottobre 2000 conduce per la prima volta La prova del cuoco, trasmissione divenuta storica con lei al timone. In seguito ha poi condotto numerose prime serate con Il ristorante, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, il remake di Portobello e The Voice Senior, che presto tornerà in prima serata su Rai Due. La Clerici ha inoltre condotto per due volte il Festival di Sanremo, nel 2005 e nel 2010.

Antonella Clerici, sapete chi le ha presentato il ‘nuovo fidanzato’?

Nel corso della sua vita, Antonella Clerici è stata sposata due volte: il primo con il giocatore di basket Giuseppe Motta, il secondo con il produttore discografico Sergio Cossa. Nel 2007 ha iniziato una relazione con Eddy Martens, animatore turistico di 13 anni più giovane di lei. I due hanno avuto una figlia, Maelle. La relazione con Martens si è conclusa nel 2016 a causa di un presunto tradimento da parte dell’uomo.

Oggi, la Clerici è impegnata sentimentalmente con Vittorio Garrone, imprenditore di successo nel campo della telefonia e del petrolio. Prima di Antonella è stato sposato con una donna con la quale ha avuto 3 figli.

Nel corso di un’intervista a Che tempo che fa, la Clerici ha svelato un clamoroso retroscena. La conduttrice ha raccontato di aver conosciuto il suo nuovo fidanzato grazie alla sua dietologa.