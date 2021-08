Sapete quanto guadagnano gli attori della famosissima serie tv Beautiful? Vi sveliamo le cifre esatte da loro percepite

Beautiful è una delle serie televisive americane più famose, nonché una delle più seguite in Italia e in tutto il mondo. La prima puntata della soap opera è andata in onda il 23 marzo 1987. La serie tv viene trasmessa in circa 100 paesi. Dal 2020, la soap opera detiene un importante record: è divenuta, infatti, la serie televisiva più seguita negli Stati Uniti. La serie tv ha spodestato dopo ben trentadue anni Febbre d’amore, che deteneva il primato dal 1988. La serie tv americana ha vinto tantissimi premi, tra i quali i prestigiosissimi Daytime Emmy Awards. La soap opera ne ha vinti addirittura tre consecutivi come “Miglior serie drammatica del daytime”.

In Italia, la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990. Inizialmente venne trasmessa su Rai 2, ma in seguito, dal 5 aprile 1994, venne poi acquistata dalla rete del Biscione e trasmessa su Canale 5. Gli episodi vanno in onda con un ritardo di circa quattordici mesi rispetto alla messa in onda statunitense. I telespettatori italiani spesso seguono addirittura le puntate americane per non perdere un solo episodio della soap.

Beautiful, quanto guadagnano gli attori

Quanto guadagnano gli attori di Beautiful? Sicuramente molti se lo saranno chiesto. L’attore più pagato nella storia della soap opera resta Ron Moss, che ha a lungo interpretato Ridge nella serie tv. Il suo matrimonio è di 12 milioni di dollari. Al secondo posto tra gli attori più pagati c’è Jack Wagner, che ha interpretato Nick Marone nel 2003. Egli, oltre a recitare, è anche un noto cantante ed imprenditore di successo e il suo patrimonio si aggira attorno ai 9,8 milioni di dollari.

Dopo di lui troviamo la patrona della famiglia, Stephanie Douglas, interpretata da Susanne Flannery. Il suo patrimonio stimato è di circa 6 milioni di dollari. Dopo di lei troviamo il marito Eric (John McCook), che ha una ricchezza che si aggira intorno ai 4 milioni di dollari.

In fondo alla classifica, invece, Heather Thom (Katie Logan) con 4 milioni di dollari, Rena Sofer (Quinn Fuller) con tre milioni di dollari, Darin Brooks (Wyatt Spencer) e Alley Mills (Pamela Douglas) con 2 milioni di dollari.