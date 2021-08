Ogni giorno Roberta Capua si mostra al suo pubblico in tutta la sua bellezza, ma ricordate com’era ai tempi di Miss Italia? Correva il 1986: impressionante!

È uno dei volti fissi del piccolo schermo di queste ultime settimane, Roberta Capua. In compagnia di Gianluca Semprini, la bellissima conduttrice è al timone de ‘La Vita in Diretta Estate’. A partire dal Lunedì fino al Venerdì, quindi, la splendida campana è su Rai Uno con una puntata davvero indimenticabile del famosissimo e seguitissimo programma quotidiano. Un appuntamento piuttosto imperdibile, quindi. No soltanto perché, giorno dopo giorno, il pubblico italiano resta informato sui maggiori fatti di cronaca, attualità e di tanto altro ancora, ma anche perché possiamo ammirare costantemente l’immensa bellezza della Capua. Ricordate, però, che, ancora prima di intraprendere la carriera da conduttrice, Roberta ha vinto il concorso di Miss Italia?

Correva esattamente l’anno 1986 quando, davvero giovanissima, Roberta Capua vinceva la fascia e la corona di più bella d’Italia. Da quel momento, sono trascorsi ben 35 anni. Ed ancora adesso è davvero fantastica. Siete curiosi, però, di sapere com’era ai tempi di Miss Italia? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Eccola!

Com’era Roberta Capua ai tempi di Miss Italia? Eccola: sono trascorsi ben 35 anni

Dalla prima messa in onda di Miss Italia, lo sappiamo benissimo, sono trascorsi esattamente 74 anni. Correva esattamente l’anno 1976 quando, per la prima volta in assoluto, a Salsomaggiore Terme si svolgeva quello che, in un vero e proprio batter baleno, si sarebbe dimostrato il più famoso ed amato concorso di bellezza. Nel corso di queste ben 74 edizioni, abbiamo conosciuto ed amato tantissime reginette. Tra queste, è davvero impossibile dimenticarci di lei: Roberta Capua.

Era esattamente il 1986 quando, davvero giovanissima, la conduttrice campana prendeva parte e vinceva Miss Italia di quell’anno, ma ricordate com’era? Oggi è bellissima, è vero! Facciamo un piccolo passo indietro nel tempo, però. E capiamo com’era. Siete curiosi di saperne di più? Eccola qui in tutta la sua bellezza:

Insomma, che dire: splendida era all’epoca di Miss Italia e straordinaria lo è ancora adesso. Siete d’accordo con noi?