Roberto Valbuzzi e sua moglie Eleonora: spunta lo scatto del passato, sono trascorsi nove anni

Roberto Valbuzzi insieme a sua moglie Eleonora Laurito: lo scatto del passato conquista tutti.

Insieme a Csaba Della Zorza e Diego Thomas, Roberto Valbuzzi è al timone di Cortesie Per gli ospiti. Un programma in onda su Real Time, da alcuni anni, che conquista allegramente i telespettatori. I protagonisti sono coppie di amici, conoscenti, o parenti, che arrivano in trasmissione per sfidarsi, mettendosi alla prova su nozioni di cucina e di galateo. Sono i tre conduttori a scegliere, soltanto alla fine, chi ha avuto la meglio.

Valbuzzi, lo sappiamo benissimo, è un noto chef, che nel format dà un voto sui piatti preparati. Il conduttore è sposato con Eleonora Laurito, dal 2018, e insieme sono una bellissima coppia. Sui social, sono molte le foto in cui appaiono. Proprio sul canale instagram, ma esattamente di quello di Eleonora, non è passato inosservato uno scatto, primo fra tutti gli altri resi noti in successione. Ma qual è il motivo di tanta attenzione? La moglie dello chef ha mostrato una foto del passato, di circa nove anni fa, come lei ha riportato in didascalia. Siete curiosi di vederlo?

Roberto Valbuzzi e sua moglie Eleonora: uno scatto del passato che sorprende

Amatissimo e apprezzatissimo chef e conduttore televisivo, Roberto Valbuzzi non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Insieme a Csaba dalla Zorza e Diego Thomas ci conquista e appassiona alla conduzione di Cortesie per gli ospiti. Formano un trio scoppiettante! Valbuzzi è sposato dal 2018 con Eleonora Laurito, e dalla loro unione è nata una bellissima bambina.

La donna, sul suo canale social, ha catturato l’attenzione di tutti, perchè è molto bella. Ma in particolare, qualche mese fa, in aprile, ha pubblicato alcuni scatti in successione, proprio con suo marito. Ma l’attenzione si è concentrata sul primo scatto. Si tratta di una foto del passato, anzi la primissima foto insieme, risalente a nove anni fa.

Avete visto l’immagine? Da allora sono passati di anni, e la coppia è sempre stata più unita che mai. “Oggi, nove anni, da quel famoso tè a Varese. Dal primissimo scatto insieme ad oggi, auguri amore”, ha scritto a corredo Eleonora. A quanto pare, il 20 aprile, data di pubblicazione del post, è caduto l’anniversario della coppia. La moglie di Roberto ha così voluto ripercorrere alcune tappe degli anni trascorsi insieme, dal primissimo momento.